Utilidades de AES Gener caen 19% el primer semestre

Totalizaron US$ 88 millones:

La eléctrica AES Gener, controlada por la estadounidense AES Corp, registró utilidades por US$ 88 millones en el primer semestre de 2017, lo que representa una caída de 18,6%, versus los US$ 108 millones anotados en el mismo lapso del año anterior.

En tanto, los ingresos por actividades ordinarias de la generadora en los primeros seis meses del año llegaron a US$ 1.155,9 millones, creciendo un 5,1% frente a los US$ 1.099,2 millones logrados en igual período de 2016. En sus estados financieros, no entregó nuevos antecedentes sobre Alto Maipo.

Fuente: El Mercurio

