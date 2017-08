Comité de Ministros debe revisar iniciativas por US$ 3.605 millones

Siete proyectos están a la espera de la resolución del organismo:

La minera Dominga es la más grande, pero predominan inversiones del sector energía. El 21 de este mes se reunirá nuevamente esta instancia.

Siete son los proyectos que están a la espera de ser revisados por el Comité de Ministros, organismo que deberá analizar las reclamaciones tanto de comunidades o empresas, luego que las iniciativas ya fueron calificadas.

Estos proyectos suman una inversión por US$ 3.605 millones, en donde cuatro de ellos corresponden al sector de energía, dos a minería y el restante, a una planta de tratamiento de residuos peligrosos.

De este grupo, el de mayor relevancia en términos de inversión es Dominga, ya que considera un desembolso por US$ 2.500 millones. El proyecto minero-portuario fue rechazado en primera instancia, por lo que la compañía Andes Iron ingresó una reclamación al Comité de Ministros para revertir la decisión.

El reclamo realizado por la minera fue admitido a trámite el 3 de mayo pasado, por lo que se espera que sea puesto en tabla en la próxima sesión del Comité, que podría sesionar a fines de mes.

La central de ciclo combinado Los Rulos es la segunda mayor inversión, con US$ 594 millones. La iniciativa busca emplazarse en Limache, operaría con gas natural y una potencia de 540 MW.

En tercer lugar aparece la central hidroeléctrica Nido de Águilas, que contempla US$ 280 millones de inversión.

Completan el listado el proyecto embalse Ovejería de Codelco (US$ 170 millones), el embalse Digua (US$ 30 millones), la línea de transmisión Centinela-Panimávida (US$ 16,5 millones) y continuidad operativa de Planta Pudahuel (US$ 15 millones).

El 21 de agosto se realizará una nueva sesión del Comité de Ministros, que tiene por objetivo resolver sobre el proyecto Cerro Casale y una sentencia relacionada con la iniciativa por parte del Segundo Tribunal Ambiental.

Esta instancia está integrada por el titular del Medio Ambiente, que lo preside, y los jefes de Salud; de Economía, Fomento y Turismo; de Agricultura; de Energía y de Minería.

