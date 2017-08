Catastro de Inversiones Mineras de Cochilco aumenta a US$ 64.856 millones para próximo decenio

Monto a materializar crece un 32% respecto a lo registrado en 2016.

La Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO) presentó hoy el informe “Inversión Minera en Chile: Catastro de Proyectos período 2017-2026” que entrega una mirada prospectiva de los proyectos de cobre, oro, hierro y minerales industriales que se materializarían en el próximo decenio y que asciende a US$ 64.856 millones.

La presentación del Informe–realizada en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile -, contó en la fase inaugural con la participación del Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes; la Ministra de Minería, Aurora Williams; el Vicepresidente Ejecutivo de COCHILCO, Sergio Hernández.; y el Decano de la Facultad Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, Patricio Aceituno.

El Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Luis Felipe Céspedes, calificó como una excelente noticia las cifras entregadas por COCHILCO. “Estos son proyectos que se presentan con una mirada de largo plazo con inversiones muy significativas algunas de ellas se han ido materializando y otras hoy muestran una recuperación digna de destacar”, aseguró.

Asimismo, el titular de Economía detalló que el Ministerio de Economía se encuentra implementando el programa estratégico en Minería o “Transforma Minería”, que surge tras un amplio diálogo público-privado y académico, en donde se determinaron las hojas de ruta que permitirán aprovechar las ventajas comparativas que tiene el sector.

A la fecha, el programa estratégico de Minería contempla más de $ 16 mil millones en recursos aportados por el Fondo de Inversión Estratégica (FIE) y más 30 organizaciones privadas con $10 mil millones apalancados.

“Tenemos en la Minería, un sector de tremenda importancia para nuestro país, para lo que es su futuro. Este sector puede ser una gran palanca para la diversificación y sofisticación de nuestra matriz productiva y para la generación de más ingresos para nuestro país, pero ingresos que sean compartidos, que le den la posibilidad al talento que tenemos en nuestro país, de poder desarrollar esas ideas innovadoras”, enfatizó Céspedes.

Durante su intervención, la Ministra de Minería señaló que tras el fin del súper ciclo, la aplicación de nuevas políticas para alcanzar mayor eficiencia productiva se tornó prioritario en la industria nacional. “Así, la reducción de costos de las empresas no sólo les permitió mantener o aumentar su capacidad productiva sino además disponer de mayor flujo de caja, disminuir deudas e inclinarse a invertir”, señaló la Ministra.

“La minería está retomando su impulso y el anuncio que hoy hemos entregado ratifica esta señal. La cartera de proyectos mineros se elevaría de casi 50.000 mil millones de dólares a alrededor de 65 mil millones de dólares de aquí al año 2026, estamos hablando de un 32% más que la proyección anterior de COCHILCO”, enfatizó.

Asimismo, agregó que COCHILCO elevó -en su último informe trimestral- a 2,64 dólares su pronóstico del precio promedio de la libra de cobre para este año, e incrementó a 2,68 dólares la libra para 2018. Dichas perspectivas se sustentan principalmente en la estabilidad del crecimiento económico de China y en sus positivos indicadores.

Por su parte, el Vicepresidente Ejecutivo de COCHILCO señaló que la cartera de proyectos pasó de 37 a 47 iniciativas. Explicó la mayor inversión se debe, fundamentalmente, al ingreso de 11 proyectos de la minería privada valorizados en $ 12.482 millones; y a dos nuevas líneas inversionales de Codelco cuyo monto asciende a US$ 3.427 millones, que buscan materializar inversiones medioambientales en sus complejos de fundición-refinería y mejoras en la infraestructura de sus tranques de relaves.

Explicó que de los 11 primeros proyectos de la minería privada, cinco corresponden a la minería del cobre, dos son plantas metalúrgicas, uno de hierro y tres de minerales industriales. “Entre los proyectos cabe destacar la reactivación de El Abra Mill, Sierra Gorda 230 ktpd y Relincho con El Morro a través de Nueva Unión, dentro de las plantas metalúrgicas se destaca el proyecto Nueva Paipote de Enami y dentro de los minerales industriales las expansión de plantas de producción de litio por parte de Albermale y SQM”, añadió Hernández.

Condicionalidad

Para saber la condicionalidad de los proyectos, es decir si se encuentran en estado base, probable, posible y potencial, se considera distintas variables, tales como si son de reposición, expansión o nuevo; si está en ejecución, factibilidad o prefactibilidad; si posee Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada, Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en trámite; y EIA o DIA no presentada, entre otros factores.

Los proyectos que se encuentran en situación base y probable, es decir que tienen una mayor probabilidad de materialización, suman 26 y están valorizados en US$ 30.468 millones; en situación probable y potencial, con una probabilidad menor de concretarse hay 21 proyectos con un valor de US$ 34.387 millones.

La minería del cobre explica el 91% de la inversión total con 36 iniciativas distribuidas entre Codelco, la gran y mediana minería del cobre y proyectos de plantas metalúrgicas, tanto estatales como privadas.

El Director de Estudios y Políticas Públicas de COCHILCO, Jorge Cantallopts, señaló que la mayor parte de la inversión en la minería del cobre se encuentra en Antofagasta, con 13 proyectos valorizados en US$ 29.683 millones. Cabe destacar que el 59% de la inversión de cobre para esta región se considera con mayor probabilidad de materializarse en los plazos estimados por sus propietarios (proyectos base + probable).

En segundo lugar, añadió, se encuentra la región de Atacama, con US$9.491 millones y 9 iniciativas, donde un 85% de esa inversión se encuentra en condición de posible o potencial, es decir con una probabilidad menor de materializarse en los plazos estimados por sus propietarios. Sin embargo, añadió que es destacable el nuevo impulso inversional que se observa este año.

En tercer y cuarto lugar se encuentran las regiones de O´Higgins y de Valparaíso, con US$6.603 millones y US$5.336 millones, respectivamente. Ambas ven mayor inversión a través de CODELCO y sus proyectos enfocados en el crecimiento divisional y mejoras a nivel medioambiental de sus complejos de fundición-refinería.

Al término de la actividad el Informe fue analizado por Alberto Salas, ex Presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC); y por Jorge Bande, miembro del Directorio del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (CESCO) y docente del Diploma de Postítulo en Economía de Minerales de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.

Fuente: Cochilco

