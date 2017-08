SQM en carrera con los mayores productores de litio para desarrollar proyectos en el corazón de la industria minera de Australia

Alrededor del 55 por ciento de la producción global de baterías de iones de litio ya está basada en China, en comparación con el 10 por ciento en los EE.UU.

Para el 2021, la participación de China se prevé que crezca a 65 por ciento, según las previsiones. Los coches eléctricos venderán más que los vehículos con combustibles fósiles en un plazo de dos décadas a medida que los precios de las baterías se hundan, según estimaciones de Bloomberg New Energy Finance.

Hay una carrera desatada entre los mayores actores del mercado de litio para entrar al corazón de la industria minera de Australia, con una antigüedad de 170 años, y que actualmente es el mayor productor del metal en el mundo.

Y SQM esta entre las mineras compitiendo en la apetecida zona. Soc. Quimica & Minera, el segundo proveedor de litio más grande del mundo, realizó en julio su primera apuesta fuera de América del Sur para invertir alrededor de 110 millones de dólares para el 50 por ciento de Mt. Holland en Australia Occidental, con el objetivo de entrar en la producción por lo menos 2021. El proyecto se sumaría a la expansión de SQM en Argentina.

El aumento de la demanda china de baterías de iones de litio necesarias para vehículos eléctricos y almacenamiento de energía está generando aumentos significativos de precios y un auge de activos en Australia, que ya es el mayor productor de litio del mundo. La región está atrayendo inversiones y ofertas de productores mundiales, así como fabricantes de productos químicos a batería de China, el principal consumidor.

Australia Occidental tiene cuatro operaciones en producción y tres proyectos adicionales, más importantes, que están avanzando para comenzar la producción. Es probable que los principales actores sigan buscando acuerdos en el estado para asegurar el suministro para los próximos 20 o 30 años, de acuerdo con la consultora Benchmark Mineral Intelligence.

“Hay empresas serias que invierten y la gente está comenzando a encerrar los recursos más grandes, de larga duración. La pregunta es: ¿quién es el próximo? “, Dijo Simon Moores, director gerente de Benchmark Mineral por teléfono desde Londres. Aunque en menor escala, “es un agarre de tierras como en la industria del petróleo cuando BP, Shell y otros redondearon el Medio Oriente en los años sesenta y setenta”, dijo.

Greenbushes en Australia Occidental, la mina de litio de hard rock más grande del mundo, se está expandiendo a más del doble de la capacidad anual, dijo Talison Lithium, una empresa conjunta entre Tianqi Lithium Corp. y la estadounidense Albemarle Corp., en un correo electrónico. El sitio, que fue extraído por primera vez desde 1888, ya representa alrededor del 30 por ciento de la producción mundial de litio, según el gobierno australiano. Tianqi también está planeando unos $ 717 millones ($ 578 millones) de expansiones de planta de procesamiento.

Jiangxi Ganfeng Lithium Co., que tiene intereses en proyectos en países como Irlanda y Argentina, tiene cerca de 43 por ciento de Mt. de Australia. Marion y en mayo acordó un pacto de suministro e inversión con Pilbara Minerals Ltd. para un desarrollo de la mina. El fabricante de baterías Shaanxi J & R Optimum Energy Co. en julio llegó a un acuerdo para la producción futura del proyecto de Altura Mining Ltd.

“Es la expansión más significativa en el suministro de litio, y todavía estamos subestimando la demanda”, dijo Chris Reed, director ejecutivo de Neometals Ltd., un socio de Ganfeng y Recursos Minerales en el Monte. Operación Marion. Reed está programado para hablar el miércoles en el cierre de los tres días Diggers y concesionarios del foro de minería en Kalgoorlie, Australia Occidental.

Los precios del carbonato de litio, la principal base química producida por la industria, se duplicaron con creces en los cinco años hasta 2016, según UBS Group AG. El material avanzó un 9 por ciento a un promedio de 13.625 dólares la tonelada métrica en junio respecto al mes anterior, debido a la continua oferta ajustada, incluso a medida que las exportaciones australianas aumentan, según Benchmark Mineral.

“No vemos caída en los precios en los próximos tres años”, dijo Moores, de Benchmark. “Cuando miras todas las plantas de baterías que se están construyendo y los planes para EVs, aunque sólo se conozca un 25% de ellas, seguiremos estando sin litio. Es una situación única en una generación. ”

Las compañías chinas planean fábricas de baterías con capacidad para bombear aproximadamente 120 gigavatios-hora al año para 2021, más de tres veces el volumen propuesto de Gigafactory de Tesla Inc. en Nevada, según Bloomberg New Energy Finance. Alrededor del 55 por ciento de la producción global de baterías de iones de litio ya está basada en China, en comparación con el 10 por ciento en los EE.UU. Para el 2021, la participación de China se prevé que crezca a 65 por ciento, según las previsiones.

Los coches eléctricos venderán más que los vehículos con combustibles fósiles en un plazo de dos décadas a medida que los precios de las baterías se hundan, según estimaciones de Bloomberg New Energy Finance.

Fuente: El Mostrador

Relacionada: