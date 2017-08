Primero desde estas líneas hacemos llegar nuestro saludo a todos los mineros de Chile, a quienes en estos más de 12 años de existencia de Revista AreaMinera hemos conocido en profundidad y por ello, reconocemos la importante labor que realizan.

Un abrazo y nuestros mejores deseos para ustedes y a todo el sector. Especialmente en este año donde el precio del cobre, metal más importante en nuestro país, ha repuntado y se ha mantenido por algún tiempo, lo que permite hacer mejores proyecciones a futuro.

La Ministra de Minería, según los datos de Cochilco, informó sobre el alza en la proyección del precio del metal rojo y junto al Vicepresidente Ejecutivo de Cochilco, Sergio Hernández, esperan que en 2018 promedie los US$2,68 la libra.

Además, estos días desde el Consejo Minero dieron a conocer la cartera de proyectos, los que ascienden a un cifra de US$42.300 millones, bastante más baja que en el súper ciclo. Esta cifra contempla el proyecto Desarrollo Futuro de Andina con US$ 2.900 millones, de Codelco y Minerales Primarios de Spence de US$ 3.300 millones, promovido por BHP. También destaca Rajo Inca, de Salvador, por US$ 815 millones.

Sin embargo, explicaron que no hay proyectos que comiencen desde cero. Lo que la verdad no es una buena noticia para el país y el sector, ya que de esta forma es difícil pensar en aumentar la producción.

Otro punto que debe tener complicado a los ejecutivos del sector, es el aumento de los costos de producción. Si bien, se han hecho importantes esfuerzos para su reducción, y hay quienes proclaman haberlo logrado, la información del sector indica que en el último mes éstos han sufrido un importante incremento, lo que por un lado es consecuencia de la huelga de Minera Escondida y la baja en la producción.

Respecto a esto hay que rescatar las diversas iniciativas que se han llevado adelante para mejorar la productividad.

Aprimin y el Consejo Nacional de Productividad han presentado sus propuestas, las que apuntan a maximizar recursos económicos, humanos y a trabajar en conjunto. Es lo positivo del sector durante este último mes, donde al menos se ve la intención de llegar a una solución en conjunto.

Es de esperar que junto con las diversas actividades que se realizarán durante este mes de la minería, las condiciones del sector repunten y se estabilicen, lo que no sólo es positivo para la minería, sino que también para el desarrollo del país.