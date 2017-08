En la comuna de Colina, en la Región Metropolitana fue inaugurada la planta fotovoltaica Quilapilún de la empresa Atlas RenewableEnergy, la que cuenta con una capacidad instalada de110 MWp.

Con la presencia del Ministro de Energía, Andrés Rebolledo; el Ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, el Intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego; Alfredo Solar, Gerente General de Atlas en Chile y autoridades comunales de Colina, vecinos e invitados especiales, se inauguró la planta fotovoltaica Quilapalún, lo que marca un hito en el desarrollo de las energías renovables enChile.

En la ocasión Alfredo Solar, Gerente General de Atlas en Chile, informó que se espera que genere 243 GWh de electricidad al año, energía limpia que permitiría evitar la emisión anual de más de 100.000 toneladas de dióxido de carbono equivalentes o retirar 22.000 automóviles de las calles de Santiago. Toda la energía que genera es suficiente para abastecer aproximadamente a 110.000 hogares/año.

La planta se encuentra plenamente operativa e inyectando su energía al Sistema Interconectado Central, SIC. “Está compuesta por más de 350 mil paneles fotovoltaicos distribuidos en una superficie total de 288 hectáreas.

El proyecto se adjudicó un contrato de suministro de energía a largo plazo (PPA) con las compañías de distribución eléctrica, en el marco del proceso de licitación de clientes regulados de 2014 y, además, fue el primer proyecto solar con contrato condistribuidoras que se financió en Chile.

Durante la construcción de la planta se empleó mano de obra local y se capacitó a más de 40 personas como operarios de maquinaria. Además, el desarrollo de la planta contempló una serie de medidas de compensación a nivel ambiental, entre ellas la reforestación de especies nativas y la recuperación de suelos.

“Quilapilún es un ejemplo de cómo las energías renovables se han consolidado y cuentan con el respaldo del sistema para robustecer la matriz energética del país. Es, además, la materialización de nuestro compromiso con el desarrollo de proyectos de energía limpia que se construyen en equilibrio con el entorno y de la mano de las comunidades, para contribuir a la reducción de gases deefecto invernadero y avanzar hacia un desarrollo sostenible”, señaló Alfredo Solar, Gerente General de Atlas en Chile.

Atlas Renewable Energy nace como plataforma de ACTIS, fondo de inversionesque constituyó la compañía a través de la compra de varios proyectos ERNC endistintos países de Latinoamérica. La empresa tiene el objetivo de generación yventa de energía renovable y la perspectiva de entrar en varios países de la región.

A nivel regional, ATLAS pretende llegar 1,5 GW de activos, invirtiendo para ello másde US$ 525 millones. Del total de proyectos, la empresa tiene hoy más de 500 MW asegurados.

“Nuestra estrategia es crecer en Latinoamérica ya sea adquiriendo activos o desarrollando nuestra propia cartera, centrada en proyectos de energía solar fotovoltaica en toda América Latina. Los mercados objetivo incluirán a Brasil, México, Uruguay y Chile, donde vemos un amplio potencial para el crecimiento de energía renovable”, indicó Solar.

En Chile, ATLAS cuenta actualmente con la planta Quilapilún y la planta Javiera, de 69 MWp, que tiene un PPA con Minera Los Pelambres, además de varios proyectos no construidos que le permitirán aumentar su operación en el país.

“Nuestro plan es permanecer en Chile a largo plazo, operando activos contratados y buscando las mejores oportunidades en todo el espectro de clientes posibles, tanto regulados como clientes libres. Si bien la empresa está focalizada en energía solar fotovoltaica, estará abierta a evaluar otro tipo de energías renovables”, agregó elejecutivo.

EN OCTUBRE ESTARIA LISTA LA INTERCONEXION

En Tanto, el Ministro de Energía, Andrés Rebolledo se refirió a la importancia de esta inauguración para los objetivos que tiene el gobierno respecto al potencial de energías limpias en el país.

“Las energías renovables no convencionales están básicamente localizadas en el norte. Hay 1500 M aproximadamente instalados de energía solar, pero con esta planta la Región Metropolitana tiene aproximadamente un 20% de toda la generación solar de Chile, por lo que está siendo protagonista también de esta transición energética del país”, aseveró Rebolledo.

Sobre esta planta Rebolledo dijo que marca un nuevo hito en el desarrollo de las energías renovables en Chile, pues es el primer proyecto fotovoltaico a gran escala situado en las proximidades de Santiago con una capacidad instalada de 110 MW. Se sitúa en la comuna de Colina y pertenece a la empresa Atlas Renewable Energy Chile.

Agregó que la generación solar representa el 8% de la capacidad instalada en el país. “Nuestras planificación energética de largo plazo, que por lo demás es nuestra responsabilidad como regulados y planificador de este sector, apuntan a que en el año 2046 podríamos estar en un 35% y algo más que un 50% de energía solar”.

Además precisó algunos datos sobre estas energías limpias. “Respecto a la energía solar, es bueno señalar que 2/3 de la capacidad instalada de Latinoamérica la tenemos en Chile y precisamente en este momento se están construyendo más de 600 MW en proyectos solares. No es casual entonces que recientemente el Washington Post haya catalogado a Chile como “la Arabia Saudita Solar” “, señaló el Ministro de Energía.

A junio de este año las energías renovables constituyen el 44% de la matriz eléctrica de Chile, de las cuales un 17% es de energías renovables no convencionales. La Política Energética de Chile tiene como meta llegar al 70% de la generación eléctrica con energías renovables al año 2050 y algunas proyecciones indican que Chile podría aspirar a más y llegar a un 90% renovable a ese año.

Hoy el 81% de las centrales de generación eléctrica que se construyen en el país son renovables mientras que durante el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet han entrado en operación 142 Centrales de Energías Renovables No Convencionales nuevas que aportan 3.178 MW. Por su parte, hoy 32 centrales de ERNC están en construcción las cuales genererán un total de 935 MW.

Para que esto suceda, dijo el Ministro de Energía, se debe incorporar más tecnología y solucionar el tema del almacenamiento.

Respecto a uno de los temas que preocupa a los involucrados en el sector energético, que son la interconexión y la puesta en marcha de Cardones-Polpaico, Rebolledo señaló que “los desafíos imponen tareas como traer de manera eficiente la energía producida en el norte del país hacia los centros de consumo. Lo que será posible gracias al proyecto de interconexión de nuestros dos sistemas de transmisión, que esperamos hacia finales del mes de octubre estar conectados”.

Dijo que también esperan avanzar en un proyecto relevante para los mismos fines como es Cardones –Polpaico, el que “necesariamente tiene que venir a reforzar y hacer más robusta la posibilidad de darle viabilidad a muchos proyectos que se evaluaron tomándolo en consideración”, aseveró Rebolledo.

DESDE ACERA

En la inauguración de Quilapilún estuvo presente el Director Ejecutivo de Acera, Carlos Finat, quien destacó esta actividad e indicó que “además de ser un planta grande, 110 MW, es la primera planta de escala grande que se instala en la Región Metropolitana, lo que viene a ser una demostración práctica del enorme disponibilidad de recursos renovables y en este caso de sol y podemos tener lugares donde se pueden instalar plantas comerciales de la Región Metropolitana hacia el norte sin problema alguno”.

Respecto a la interconexión y Cardones-Polpaico, Finat dijo que ambos proyectos son fundamentales. “Especialmente Cardones-Polpaico. Es un proyecto que presenta algunos retrasos y que es incidente en la posibilidad de una operación normal de las plantas que están en la tercera y cuarta regiones, que están sufriendo recorte y no pueden vender su energía. Por lo que creemos que ese segmento de la línea de transmisión debe ser terminado lo antes posible, porque además va a venir a sustituir energía cara y contaminante que se está generando en la zona centro, por la imposibilidad de transportar energía renovable no convencional desde las zonas del norte”, concluyó Carlos Finat.

Respecto a lo que viene a futuro en el sector de las energías limpias, el Director Ejecutivo de Acera, señaló que se han realizado puestas en servicios muy importantes, además de Quilapilún. “Recordemos que se puso en servicio recientemente la primera central geotérmica en Chile y la central más importante que hay hoy día en Latinoamérica, al Sur de México. Este es un tremendo paso, hemos esperado muchos años para ver esta ocasión y es un hito ver esa central funcionando”.