No sólo los desafíos han cambiado en el tiempo, sino que la forma de hacer minería en Chile, desde el martillo impulsado por fuerza humana, hasta el martillo telecomandado a distancia.

La minería en Chile es más antigua que la data del hombre de cobre que es la prueba más significativa de su existencia.

Según la información que se maneja, existen varias pruebas que demuestran que la minería ha estado presente en nuestro país.

Entre ellas las múltiples herramientas mineras de origen indígena que han sido encontradas en los sitios mineros de Chuquicamata, El Abra, Radomiro Tomic y Collahuasi. Sin embargo, la prueba emblemática es el hallazgo de un cuerpo momificado por la acción del cobre.

Según cuenta la historia, durante la primavera de 1899, el ingeniero francés Mauricio Pidot, arrendatario de la mina “La Descubridora”, parte del actual sitio minero de Chuquicamata, dirigía trabajos de excavación en el lugar. Repentinamente ocurrió un desmoronamiento de tierra que dejó al descubierto el cuerpo momificado de un hombre recostado, junto a algunas herramientas indígenas utilizadas en trabajos mineros. La momia presentaba una característica particular, estaba recubierta por una capa verde de cobre, mineral que junto a las características climáticas de la zona norte, permitió que el cuerpo se conservara en excelentes condiciones.

Ya que se trata de una momia del año 500 D.C. aproximadamente, representa uno de los primeros casos de muerte a causa de un accidente minero, pues se cree que este hombre murió por asfixia luego de que un derrumbe lo dejó atrapado.

En la actualidad, la seguridad de todos quienes se desempeñan en esta actividad productiva se ha transformado en un deber ético y las medidas para el resguardo de las vidas se incrementan año a año, sin embargo, la fatalidades en el sector no se han podido erradicar.

En otro aspecto de esta actividad, la tecnología es lo que ha liderado la producción minera del Siglo XXI. La automatización, robótica y otros adelantos que permiten mayor productividad, competitividad y reducción de costos. Pero no hay que olvidar que hasta pasada la segunda mitad del siglo XIX la capacidad física de los mineros constituyó la fuerza motriz de la minería en nuestro país.

“Las labores más conocidas eran las de los “barreteros”, quienes debían golpear la roca con un martillo de aproximadamente 10 kg. De la misma forma, los “apires” debían trasladar el mineral a la superficie, subiendo cerca de 200 metros con una carga que podía llegar a los 75 kg. Con el avance de los años y de la tecnología, los mineros sumaron a sus tareas la manipulación de explosivos y maquinaria pesada. Así mismo, por los trabajos que deben desarrollar al interior de la tierra, los mineros constantemente han estado expuestos a elementos nocivos, como el arsénico y el gas grisú, altamente explosivo”, precisan en un documento de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos.

Para estos hombres, que se encomiendan a San Lorenzo, vayan nuestro respeto y saludos, en esta nueva conmemoración, en que las capacidades, la seguridad, el precio de los metales y la productividad se han tomado la agenda, pero no olvidamos que es gracias a cada uno de los trabajadores y trabajadoras que forman parte del sector, que Chile puede liderar el mercado minero mundial, especialmente con la producción del cobre.

MINISTRA DE MINERIA, AURORA WILLIAMS

“Comenzamos a conmemorar el Mes de la Minería con positivas noticias que alientan al sector y que nos benefician como país.

Las señales económicas de China y sus favorables perspectivas, entre otros indicadores, motivaron a Cochilco a incrementar a US$2,64 el precio promedio de la libra de cobre para este año y a US$2,68 para 2018.

También, al cierre de esta edición, nuestro Ministerio a través de la mencionada comisión estaba por anunciar la nueva cartera de proyectos mineros de la próxima década, catastro que registra un aumento significativo respecto a los casi US$ 50.000 millones proyectados de aquí a 2025.

Esto quiere decir que las estrategias emprendidas por nuestro Gobierno para atraer más inversiones han dado resultado. Nuestro objetivo de convertir a la minería en una plataforma de desarrollo integral nos impulsó a intensificar el trabajo conjunto con el sector privado y representantes sociales y académicos para establecer las sinergias necesarias que permitan cumplir esa meta.

De esta manera, hemos creado nuevos mecanismos y alianzas que intensifican la productividad, competitividad e innovación dentro de la cadena minera. Esta evolución de nuestra industria, que hoy la hace más eficiente y le permite disponer de mayor flujo de caja; el potencial geológico bajo nuestra tierra; y la estabilidad política, económica y social de Chile facilita el interés y la llegada de mayores inversiones.

Pero las positivas perspectivas no solo rondan al cobre. Existe una creciente demanda relacionada a la electromovilidad y los desafíos energéticos que plantea la lucha contra el cambio climático. Ante este escenario, y con el objetivo de diversificar nuestra industria, hemos trabajado intensamente en definir nuevas condiciones de extracción de litio para hacer de este mineral otro motor de crecimiento sustentable, inclusivo y con mayor valor agregado.

En estos casi cuatro años de Gobierno, hemos promovido una real asociatividad entre las empresas mineras y los proveedores innovadores, con la meta que se concreten más joint ventures entre compañías globales y locales, y así no solo darle un mayor dinamismo a la minería sino también aportar a la diversificación de las exportaciones.

Enami también está contribuyendo con el crecimiento de nuestro rubro. Esta empresa pública busca socios para ejecutar en 4 prospectos greenfield, que permitirán descubrir depósitos en áreas geológicas de interés para iniciativas de escala mediana y grande; y dos brownfield de pre-factibilidad e ingeniería de perfil.

El potencial geológico de Chile es amplio y diverso. Contamos con el 29% de las reservas mundiales de cobre; 53% de litio; y 52% de Renio. Y encabezamos la producción de Yodo con el 66%.

Los minerales, insumos y servicios, la institucionalidad y la experiencia están disponibles. En el Mes de la Minería invito a seguir confiando en nuestro país e industria, y envío un especial saludo a las y los mineros de nuestro territorio que contribuyen a que este sector siga siendo de excelencia”.

DIEGO HERNANDEZ, PRESIDENTE DE LA SONAMI

“En este mes en que se celebra a una de las industrias más relevantes del país, es importante reconocer su activo más valioso: las personas. Los mineros de Chile, trabajadores y empresarios de nuestro sector productivo se esfuerzan día a día. Cada uno, desde su propia realidad, vela por el crecimiento y el desarrollo de todas las comunidades donde se encuentra y extrae los minerales que nos entrega la naturaleza.

Con ese espíritu celebramos el Día del Minero, fecha que recuerda a San Lorenzo, quien se convirtió en patrono al entregar su vida para proteger las riquezas que se le habían confiado.

Este año, hemos decidido conmemorar esta fecha en la comuna de Putaendo, como un respaldo a la minería de la Región de Valparaíso, la cual –junto a la Metropolitana- presenta interesantes potencialidades de desarrollo futuro.

Como organización gremial que representa a los pequeños, medianos y grandes empresarios del sector, apreciamos esta celebración que nos impulsa a seguir aportando decididamente al engrandecimiento de nuestro país”.

JOAQUIN VILLARINO, PRESIDENTE CONSEJO MINERO

“En este mes de la minería quiero enviar un afectuoso saludo a todos quienes trabajan en esta industria, son ellos los que de manera especial la hacen especial, atractiva y desafiante.

Especial porque requiere un espíritu extraordinario de sacrificio, pasión y compromiso; atractiva porque en ella se conjugan todos los elementos más típicos de una desarrollo empresarial y social rico y complejo; y desafiante, porque su dinamismo exige adaptación tecnológica, visión social y estrategia empresarial muy profundas. Soy un convencido de que para avanzar por el camino que nos permita alcanzar el desarrollo, debemos hacerlo a través de un trabajo colaborativo.

Estamos conscientes que podemos hacer grandes cambios y sortear los desafíos que se nos plantea esta industria, pero sólo si lo hacemos con el esfuerzo y colaboración de cada uno de los actores que forman parte de esta industria, me refiero a las empresas, al gobierno y muy especialmente a los trabajadores.

Labor muy importante y destacable realizan también los medios especializados en minería, de ahí que el saludo lo hago extensivo a Revista AreaMinera por su constante esfuerzo por informar y comunicar la importancia de esta industria para el país, sus desafíos y logros”.

RAIMUNDO ESPINOZA, PRESIDENTE FTC

“Hago llegar mis saludos a los Mineros de nuestro país, y con especial afecto a cada una de las Trabajadoras y Trabajadores Mineros que se desempeñan en Codelco, la principal empresa del Estado chileno.

Sabemos el significado que tiene esta conmemoración para los trabajadores mineros de todo el mundo. Por tal razón, cobra especial relevancia reconocer en esta fecha simbólica, el valioso aporte de las Trabajadoras y Trabajadores de las distintas Divisiones de la Corporación, quienes contribuyen de manera significativa al desarrollo, competitividad y proyección futura de Codelco.

De igual manera, destacamos el compromiso y motivación constante de las Compañeras y Compañeros que integran los sindicatos base afiliados a nuestra Federación. A todos ellos, nuestro mayor reconocimiento y gratitud.

Asimismo, es de toda justicia que en esta fecha simbólica, rindamos un homenaje en memoria de los mineros que han perdido la vida por desgraciados accidentes ocasionados por condiciones de trabajo inseguras, reconocimiento que extendemos a nuestros mártires en las luchas sindicales, que se han traducido en valiosas conquistas logradas a lo largo de nuestro legado en la historia del movimiento sindical chileno.

Debemos sentirnos orgullosos de trabajar en una empresa del Estado que contribuye de manera importante al desarrollo social y económico del país. Sabemos que tenemos grandes retos y desafíos, por lo mismo reafirmamos nuestro compromiso por sacarlos adelante entre todas y todos, con la misma convicción de siempre y con la mirada estratégica y de país, que desde siempre ha caracterizado a las Trabajadores y Trabajadores del Cobre, el activo más importante de nuestra querida empresa.

¡Un fuerte abrazo compañeras y compañeros, que tengan una gran celebración del Día del Trabajador Minero!”

PASCUAL VEIGA, PRESIDENTE DE APRIMIN

“Un cariñoso saludo para todos los mineros de Chile, no sólo a los que están en faena, que son los mineros que están día a día en contacto con nuestros minerales, sino también a todos los que estamos de una u otra manera relacionados a la minería y que hacemos de ella una actividad virtuosa que contribuye día a día al crecimiento del país”.