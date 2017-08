Gerente General de AES Gener habría recomendado al directorio la quiebra de Alto Maipo como la mejor opción

“Creo que lo mejor que puede pasar es que quiebre”, así de lapidario habría sido el gerente general de AES Gener, Javier Giorgio, en una reunión de directorio en que se analizó la crisis del polémico proyecto. La cita la confirmaron dos fuentes con amplio conocimiento de lo que fue esa reunión. La empresa respondió que “no debe llamar la atención que ésta se esté analizando, ya que en este tipo de situaciones es una posibilidad más”.

Consultada la empresa, a través de un correo electrónico no quiso referirse a lo que habría dicho Giorgio, pero reconocieron que esa es una opción que se está barajando. “Tal como se informó en el hecho esencial de AES Gener , del pasado lunes 31 de julio, el equipo de Alto Maipo se encuentra realizando todos sus esfuerzos en conjunto con las diferentes partes involucradas en miras de otorgar certeza respecto al costo total y a la fecha de entrega del proyecto, como también evaluando todos las alternativas posibles que puede enfrentar el proyecto, entre los cuales está la figura de la liquidación. No debe llamar la atención que ésta se esté analizando, ya que en este tipo de situaciones es una posibilidad más”.

Tal como informó este medio la semana pasada, el lunes pasado la empresa informó, a través de un hecho esencial, que el proyecto ha caído en un default técnico.

Alto Maipo no ha podido encontrar un contratista que reemplace a Constructora Nuevo Maipo (CNM) y para reestructurar el contrato de construcción que tiene con el contratista principal.

En junio de este año Alto Maipo puso fin al contrato con CNM, el consorcio europeo responsable del túnel de 67 kilómetros entre dos centrales, Las Lajas y Alfalfal II, claves para el proyecto. Según fuentes al interior de Gener, el consorcio, integrado por la empresa alemana Hochtief y la italiana CMC Di Ravenna, habría cometido “infracciones importantes al contrato”.

De acuerdo a los contratos de financiamiento, Alto Maipo no puede solicitar nuevos desembolsos mientras no se regularice esta situación. Y es por eso que cayó en default.

A pesar de que la empresa asegura tener los recursos para completar la construcción de Alto Maipo, la matriz norteamericana no está convencida de inyectar nuevos recursos sería la mejor opción. A eso se suma que no hay alternativa real para que entre un nuevo contratista.

Fuentes al interior de la empresa revelan que las conversaciones con una española, una italiana y dos empresas locales no avanzan. Y solo una de las cuatro tendría el expertise técnico para seguir adelante con los complejos túneles necesarios, los cuales fueron la causa del quiebre con CNM, el consorcio germano/italiano que tenía la responsabilidad por esa parte del proyecto.

El frente financiero está incluso más complicado. Uno de los bancos involucrados dice que no hay convicción de que el proyecto es viable económicamente incluso si se logra un acuerdo con un nuevo contratista. “Primero, el sobrecosto que implica el quiebre con el contratista y que gatilló el default técnico no es menor y hay que ver si es factible. Segundo, los precios de la energía hacen que el proyecto sea mucho menos atractivo”.

En enero de este año el Grupo Luksic selló su salida del polémico proyecto, donde asumió una pérdida de casi US$ 380 millones. El acuerdo permitió que se acceda a financiar los entre US$ 200 y US$ 400 millones extras que se necesitan para terminar Alto Maipo. Ahora hay que sumarle los entre 20 y 40 millones adicionales que significa el quiebre con CNM.

Cabe recordar que Banco Estado, Itaú-CorpBanca y Bci son los tres bancos chilenos que son parte del grupo de bancos e instituciones que están financiando el proyecto.

De acuerdo al hecho esencial, la deuda financiera de Alto Maipo a la fecha asciende a US$613 millones y el costo del proyecto ahora se estima llegaría a uS$ 3.000 millones.

De entrar en liquidación, sería una de las quiebras más grandes de este tipo de proyectos en la historia de Chile y el impacto logístico para cerrar el proyecto sería una “pesadilla”, dice que conoce la industria.

