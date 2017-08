Perú-Proyectos mineros por cerca de US$ 20 mil millones hasta el 2021

Cartera minera. Lista de 12 proyectos tiene entre los priorizados a Quellaveco, Michiquillay, Mina Justa y Corani. Solo estos cuatro, destacados por el presidente Kuczynski, suman S/ 30 mil mllns de inversión.

El Ejecutivo nuevamente estimó buenas perspectivas para 12 proyectos mineros, ello asociado a la recuperación de precios de los principales metales que exporta el Perú.

“El precio del cobre está repuntando, y eso puede activar rápidamente algunos proyectos”, destacó Fernando Zavala, ministro de Economía y Finanzas. En marzo de este año el MEF identificó 12 proyectos mineros que podrían salir entre este año y el 2021 por un compromiso de inversión de US$ 18.700 millones.

Cuatro de estos proyectos los dio a conocer el presidente Pedro Pablo Kuczynski durante su mensaje por Fiestas Patrias. Se trata de Quellaveco operado por Angloamerican, Michiquillay (próximamente a ser adjudicado por Proinversión), Mina Justa operado por Minsur y el proyecto Corani de Bear Creek. Todos ellos suman una inversión de S/ 30 mil millones.

De acuerdo con el reporte de inflación de junio del Banco Central de Reserva (BCR), se espera que para los próximos dos años continúe la construcción del proyecto de Ampliación de la Mina Toquepala (Southern), cuya inversión total es de US$ 1.200 millones.

Según el BCR, también se tienen como anuncios de inversión para el 2017 y 2018 a los proyectos: mejoras y ampliación en el sistema productivo de Toromocho a cargo de Chinalco y la Ampliación de Mina Marcona de Shougang.

En tanto que el informe de actualización de proyecciones del MEF prevé una mejora en la inversión minera durante el 2018, como consecuencia del contexto internacional favorable, destacando proyectos como Pukaqaqa y Pampa de Pongo, entre otros. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) tiene además a San Gabriel como uno de los proyectos mineros priorizados.

De acuerdo con la cartera de proyectos por convocar de ProInversión, el concurso público de los proyectos mineros Colca y Jalaoca, ambos ubicados en Apurímac, sería este año.

Síntomas de mejora

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) reveló que las mejores condiciones de los precios internacionales de los minerales están permitiendo la reactivación de las inversiones en exploración minera en el Perú, pues en el período de enero a mayo del 2017 ascendieron a US$ 153 millones, cifra que representa un crecimiento de 22% respecto a similar periodo del 2016.

Asimismo, precisó que nuestro país registró US$ 373 millones de inversión en exploración minera y otros US$ 933 millones en explotación minera en el año 2016.

Para Rómulo Mucho, ex viceministro de Minas, los proyectos que deben salir más pronto son Tía María, Quellaveco y Mina Justa. No obstante, manifestó que lo importante no es que salga un gran número de proyectos sino dos o tres que serán tomados por el sector como un buen indicador para retomar la ejecución del resto de proyectos mineros.

“La subida leve de los precios de los metales, si bien es cierto mejora la percepción, no es tan determinante para que los proyectos salgan adelante. La construcción de una mina dura de 3 a 7 años, entonces cuando entra en producción, son otros los escenarios de precios. Lo que sí se puede asegurar es que la demanda de los metales está asegurada”, afirmó.

Fuente: La República

