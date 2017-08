CAP no ve espacio para reactivar inversiones pese a repunte del precio del hierro

El ex timonel de Grupo CAP, Roberto de Andraca, se mostró optimista respecto al precio del hierro. Sin embargo, por ahora la minera se encuentra centrando sus esfuerzos en el mercado de la infraestructura.

Tras estar más de un cuarto de siglo al timón del Grupo CAP, Roberto de Andraca, se siente cómodo en su nuevo rol como asesor de la empresa.

En abril pasado, la histórica cabeza de la firma salió de la presidencia, tomando su lugar el que en ese entonces era el gerente general, Fernando Reitich.

“(Estoy) muy bien. Hay un nuevo management y la compañía está muy bien. Estamos enfrentando un año que pareciera que va a mejorar mucho, afuera y adentro, y el nuevo gerente general corresponde a una historia de la compañía antigua por lo que no hay mucha sorpresa”, indicó de Andraca, al asistir al seminario de Moneda Asset Management.

Junto con aquello, el ejecutivo celebró el salto que ha tenido el hierro, subiendo cerca de 28% desde junio.

“Vemos con confianza para adelante”, indicó el ex presidente del grupo frente al precio del hierro. Sin embargo, descartó que el alza del mismo se traduzca en nuevas inversiones en minería. “Los proyectos no tienen nada que ver, nosotros operamos en 10 años, ósea seguimos con las cosas que estamos haciendo”, comentó. “Una compañía así no opera mes a mes, opera de cinco año en cinco años”, agregó de Andraca.

El alza en el precio del cobre ha beneficiado al precio de la acción de CAP, aunque en el último tiempo los papales han sufrido un golpe. Ayer, los títulos cerraron en los $6.758, lejos de los $8.800 que en algún momento del año llegó a transar. Según de Andraca, el precio es “bajísimo”. Sin embargo, descartó hacer pronósticos tras el impasse que vivió con el regulador. “Yo no hago recomendaciones”, dijo al respecto.

Planes

Según han indicado los propios ejecutivos de CAP, hoy el foco de la empresa está en optimizar la operación, reduciendo sus costos; al tiempo que han enfocado sus esfuerzos en posicionarse en el mercado de la infraestructura. Es más, este año -de acuerdo a una presentación de la empresa de marzo pasado- el presupuesto de CAP alcanzaría los US$120 millones, casi el doble que 2016, y parte importante de la inversión se destinará para optimizar sus puertos.

“Bajo las condiciones actuales del mercado, la protección del flujo de caja y de los niveles de liquidez de la compañía sigue siendo de suma importancia. Sin embargo, la mayor posición financiera alcanzada por CAP permite considerar nuevas oportunidades de inversión”, explicó la minera en marzo a inversionistas. “Las iniciativas de reducción de costos y las mejoras de productividad siguen estando en el centro de los esfuerzos de gestión”, se indica.

