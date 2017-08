Alta asistencia tuvo la Primera Cena de la Industria FEDIT 2017

Más de 400 personas llegaron el día martes 1 de agosto al Hotel W de Santiago para ser parte de la Cena de la Industria FEDIT 2017 que realizó por primera vez FEDIT, Federación Chilena de Asociaciones de Innovación y Tecnologías, con la organización de la Asociación de la Industria Eléctrica – Electrónica, AIE, y la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información, ACTI, y la colaboración de los demás gremios asociados a la federación, bajo el slogan: Innovación y Tecnología al Servicio del País.

En la ocasión, el Presidente de FEDIT Raúl Ciudad, dio cuenta de las actividades realizadas durante el último año y enfatizó en la importancia del apoyo de todas las empresas y personas presentes para continuar con éxito esta gran federación que beneficia a la comunidad ligada al sector tecnológico nacional.

Estuvieron presentes diversas autoridades de gobierno y del ámbito tecnológico, además de reconocidos empresarios, así como también personalidades del sector, tales como el Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, quien también manifestó las novedades a nivel país en el ámbito económico; además de Raúl Ciudad, Presidente de Fedit y ACTI; Victor Grimblatt, Presidente de AIE; Alejandro Micco, Subsecretario de Hacienda y Eduardo Bitrán, Vicepresidente Ejecutivo de Corfo, entre otros.

En esta instancia también se reconocieron a diversas organizaciones, iniciativas y personas que han aportado al sector en el último periodo. Se destacó la labor realizada por el Ministerio de Hacienda, con el premio: “Iniciativa Tecnológica del Sector Público”. El premio fue recibido por el Subsecretario de Hacienda, señor Alejandro Micco.

Luego, en la misma condición fue reconocido CORFO, por sus principales hitos como los “Programas Estratégicos Nacionales” y la alianza público privada que se ha producido en torno a ellos. La promoción de Exportación de Servicios Las Becas Capital Humano 2016 y 2017 que favorecen a miles de jóvenes que han decidido ser parte de la industria TIC, entre otras iniciativas. Eduardo Bitrán, Vive Presidente Ejecutivo de CORFO, recibió el reconocimiento.

En tanto, en la categoría “Premio a la iniciativa TIC Social”, el ganador es Juan Pablo Rodríguez, Kinesiólogo e Ingeniero Comercial. Co fundador de de Kirón, empresa dedicada al desarrollo tecnológico en el área de la salud. A través de esta startup, es el Creador de Get Up, Silla de ruedas que permite ponerse de pie.

Asimismo, la periodista Andrea Obaid, creadora, editora y conductora del programa “Tecnociencia”, que se exhibe en Canal 13C, fue premiada en la categoría “Premio a la periodista Líder en desarrollo de contenidos de Tecnología e Innovación”.

La animación de esta dinámica noche estuvo a cargo de la periodista Carla Zunino y el show consistió en un inaudito espectáculo que logró concitar la atención del público.

Fuente: AIE

