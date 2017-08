Hacienda admite avance “más lento” en inversión de empresas públicas

A junio, Codelco, EFE, Metro y Enap registran una ejecución del presupuesto en inversión inferior a 40%. Ministro Valdés reconoció que “hay un atraso”.

De acuerdo con la ley de Presupuestos, Codelco tiene aprobado en torno a US$ 3 mil millones para ejecutar este año en materia de inversiones. Sin embargo, a junio del presente ejercicio, la cuprífera estatal registra una ejecución de un 34,8% de ese presupuesto. Esta cifra revela un avance significativamente más lento del registrado en 2016, cuando a igual período alcanzaba al 59,7%.

El menor ritmo del gasto en inversión de las empresas públicas fue destacado por el propio ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien -en el marco de su presentación ayer ante la Comisión Mixta de Presupuestos del Congreso sostuvo que “el avance (de la ejecución en inversión) es más lento de lo que nos gustaría. Hay distintas razones, y distintos lugares. Burocracia, hasta problemas de distintos tipos en los proyectos (…) hay un atraso, pero hay veces en que son bu<enos atrasos”, dijo.

Desde Codelco, subrayaron que a inicios de este año Codelco anunció su intención de hacer un esfuerzo adicional para optimizar su cartera de proyectos, sin afectar la línea crítica de inversión. Producto de ese ejercicio es que respecto de una cartera en torno a los US$ 3 mil millones,se espera ejecutar algo más del 80% este año, con una aceleración en el avance de ese presupuesto en la segunda mitad de 2017.

Pero no se trata sólo de Codelco. El jefe de las finanzas dio cuenta, además, de otras firmas estatales que registraron un menor avance en su ejecución de inversión a junio: EFE y Metro. ¿La excepción? Enap.

En el caso de la Empresa de Ferrocarriles, el erario 2017 considera más de US$ 176 millones de inversión real, de los cuales a junio sólo se ha ejecutado el 30,9% (cerca de US$ 54 millones), lejos del 48,5% que anotaba el año pasado. Según la empresa, esto se debe principalmente a dos razones. “Las inversiones proyectadas para el proyecto Metrotren Rancagua en el tramo entre Buin y la capital de la Región de O’Higgins se encuentran pendientes de aprobación por parte de distintos organismos públicos”, detallan.

Asimismo, añaden que “respecto a las inversiones contempladas en el Plan Trienal 2017-2019, la empresa (EFE) está a la espera de la tramitación definitiva de éste, que culmina con la publicación en el Diario Oficial. Una vez aprobado, se liberan los recursos para ejecutar los proyectos”.

Mientras, en Metro la ejecución al sexto mes del año alcanzó un avance de 34,6%, tomando en cuenta los casi US$ 16,7 millones aprobados para inversión real en el presupuesto 2017. Al primer semestre de 2016, la empresa llevaba ejecutado en este ítem el 45,8%.

Por su parte, si bien entre las firmas comparadas fue la única que registró una ejecución mayor a la del año anterior, la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) tampoco superó el 40% de ejecución en esta materia, registrando 38,2% a junio en inversión real (unos US$ 167 millones sobre los casi US$ 440 millones aprobados).

Desde la compañía afirman que “la ejecución del Plan de Inversiones del 2017 está el línea con lo que hemos presupuestado, con los ajustes propios de planes de alta complejidad, que han requerido de procesos de selección muy exigentes y con altos estándares de calidad y seguridad”, asegurando que “creemos, a la fecha, que nuestra ejecución total del 2017 va a estar en línea con lo programado”.

“Mala señal”

Según economistas, los lentos avances registrados en la ejecución en inversión de empresas estatales es preocupante desde la perspectiva de que -a su juicio- esperarían que fuera justamente el sector público el que impulsara un mejor desempeño de esta variable, considerando las magras cifras de este indicador en el sector privado y en la economía en general.

“Existe un retraso importante en el plan de inversiones de Codelco. La ejecución a esta altura del año debería ser, tomando ejecución 2016 como referencia, de US$ 2.181 millones y solo alcanza a US$ 1.271 millones. De esta manera, el retraso implica inversiones postergadas por cerca de US$ 910 millones que ya deberían haberse realizado y que tal vez, por este retraso, no alcancen a realizarse el presente año”, advierte Tomás Flores, economista jefe de FX One.

Por su parte, Alejandro Fernández, economista de Gemines, afirmó que “esta es, sin duda, una mala señal, porque revela que las empresas no están siendo capaces de ejecutar lo aprobado en el presupuesto, lo que da cuenta de cierta ineficiencia y de ciertas trabas que pueden estar teniendo los proyectos”. Agregó que “uno esperaría que estas empresas estuvieran ejecutando en forma más ágil su presupuesto en inversión, para levantar el indicador”, precisando que “lo de Codelco es aún más extraño, porque también se espera que ejecute lo aprobado”.

Coincide Ángel Cabrera, economista y socio de Forecasts Consultores, quien apunta que “es curioso porque normalmente en año electoral se trata de ejecutar más rápidamente. Habría que ahondar en las causas que están produciendo esto, pero no cabe duda que muchos proyectos están enfrentando trabas administrativas, por lo que hay un área claramente a mejorar”.

Respecto a las trabas que pueden explicar el menor ritmo de inversión, el senador Carlos Montes (PS) apuntó que “el ministro (Valdés) habló de problemas desde Monumentos Nacionales, en muchos casos fundados, y también problemas con Medio Ambiente y con el Consejo de Ministros. Las dificultades dependen del tipo de proyecto, pero hay un grupo especial en Hacienda resolviendo esto”.

“Holguras negativas”

En la oportunidad, el ministro Valdés también aprovechó de referirse a la situación fiscal, específicamente sobre las holguras que se legarán al próximo gobierno.Valdés subrayó que la administración de de Sebastián Piñera “dejó a este gobierno con holguras negativas respecto de las que se presupuestaron”. Así, explicó que en 2013 el Ministerio de Hacienda, liderado por Felipe Larraín, estableció un PIB potencial “de casi 5% por año”, y un precio de largo plazo del cobre de US$ 3,2 la libra, datos que bajaron a 3% para el PIB de tendencia y a US$ 2,5 para el cobre en las últimas revisiones. De esta manera, aseguró que las holguras negativas heredadas para 2014 “pueden estimarse en casi $ 3 billones”.

