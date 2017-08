SMA revisa propuestas de Interchile para evitar sanciones a línea Polpaico-Cardones

La empresa detrás del proyecto entregó el viernes el plan de cumplimiento, luego de que la autoridad iniciara un proceso sancionatorio. En esta instancia, la firma se expone a sanciones que van desde multas hasta la revocación del permiso ambiental.

El proyecto de transmisión Polpaico-Cardones, que unirá la región de Atacama y la Metropolitana -fortaleciendo la interconexión eléctrica entre el SIC y el Sing- está en la mira de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), que decidió abrirle un proceso sancionatorio, luego de detectar una serie de incumplimientos a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Por lo mismo, la compañía presentó un plan de cumplimiento, en el que se compromete a modificar el proyecto para ajustarse a la RCA y evitar así sanciones mayores, que van desde multas hasta incluso la revocación del permiso ambiental.

Los incumplimientos

Estos incumplimientos se relacionan principalmente con dos puntos: el emplazamiento de la instalación de faena en la comuna de Los Vilos, asociada al tramo 3 del proyecto Polpaico-Cardones, además del plan de rescate y relocalización de suculentas, faltas que fueron detectadas mediante las fiscalizaciones de la entidad, a raíz de una denuncia presentada por la Cooperativa El Esfuerzo.

Concretamente, los hechos constitutivos de infracción por parte de Interchile son: construcción y operación de faenas en la comuna de Los Vilos no descrita en la evaluación ambiental del proyecto; no cumplimiento del plan de rescate y localización de suculentas en aspectos como trasplante de individuos, y no aviso del inicio de las actividades. Además, no se reportó ningún monitoreo ni seguimiento de estas medidas.

Por ello, la autoridad ambiental dio un plazo de cinco días hábiles, que la empresa pidió prorrogar por otros cinco, para presentar un plan de cumplimiento. Ahora, existen dos opciones: o se acogen las medidas propuestas o, bien, se pone en marcha el proceso sancionatorio, el que incluye los castigos ya descritos.

Desde la compañía explicaron que por ahora no existen sanciones y que están trabajando en cambios al proyecto para ajustarse a las exigencias de la autoridad.

“La Superintendencia de Medio Ambiente no ha emitido sanción alguna a Interchile en relación a la Instalación de Faena en Los Vilos y el Plan de Rescate y Relocalización de Suculentas. En el caso de la instalación de faena ubicada en Los Vilos, se realizó una modificación de su emplazamiento original. La nueva ubicación implicó disminuir el impacto ambiental generado por el proyecto”, señaló la empresa de manera oficial.

“Si bien es cierto que Interchile no dio aviso previo al inicio del Plan de Rescate y Relocalización de Suculentas, en la práctica ha dado aplicación íntegra a las acciones comprometidas en dicho plan, realizando las actividades en él descritas cada vez que se ejecuta un camino de acceso y se levanta una torre”, agregaron desde Interchile.

Respecto del cargo formulado por el plan de rescate y relocalización de suculentas, desde Interchile indicaron que este se ha venido ejecutando conforme a lo estipulado, aunque de todas formas propuso acciones complementarias, tales como continuar con el rescate y relocalización de las especies a medida que vaya avanzando la construcción de la línea, y continuar con el monitoreo de las especies rescatadas, entre otras.

“Interchile ha trabajado de la mano con los vecinos de Los Vilos, al igual que con otras comunidades de las zonas de influencia de Cardones-Polpaico, contribuyendo a la generación de empleo, desarrollando infraestructura y otras condiciones que mejoran la calidad de vida de los habitantes, como es la compra local de bienes y servicios requeridos por el proyecto”, agregaron desde la compañía.

Hasta ahora, el proyecto Polpaico-Cardones ha generado cerca de 3.600 empleos en las regiones en que desarrolla obras, es decir, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y y Metropolitana.

Fuente: La Tercera/G. Orellana y F. González

