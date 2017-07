Presidente ejecutivo del Consejo Minero: “No existen antecedentes estructurales para que el cobre esté sobre US$ 3”

“Es una mala noticia para el país”, dice el representante de la minería respecto a la rebaja en la clasificación crediticia que S&P realizó a la nota de Chile.

El presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, ha mirado con expectación el alza que ha tenido el cobre en las últimas semanas, y que amenaza con llegar a US$ 3 por libra. Sin embargo, es cauto y cree que no hay fundamentos para un alza mayor. Al menos, no por ahora.

Cochilco corrigió al alza la proyección de precio del cobre ¿Ve fundamentos para que el precio siga subiendo?

El precio que hemos visto en los últimos días es más bien algo circunstancial. Está muy justificado por cifras recientes de crecimiento de China, un dólar más débil, y por algunos inconvenientes que han existido de parte de la oferta. Pero no existen cambios estructurales que justifiquen modificaciones en lo que venimos diciendo desde hace dos años, que es que el precio sustentable de largo plazo debiera estar en torno a los US$ 2,7 – US$ 2,85.

De todas formas son buenas noticias para el sector.

Son buenas noticias para el país, en el que la minería juega un rol que todos saben que juega, el precio del cobre es una de las variables más relevantes a la hora de determinar y decidir si se llevan a cabo inversiones. En el escenario global hay que mirarlo como una buena noticia. Pero también hay que ser prudente. Así como cuando la libra de cobre cayó dos dólares nosotros no pensamos que era momento de hacer funerales, creemos que ahora tampoco es momento para salir a reventar petardos ni organizar fiestas.

Entonces, ¿ve poco probable un precio de US$ 3?

Desde la perspectiva del Consejo Minero, y de los expertos a los cuales nosotros solemos hacer caso, no existen antecedentes estructurales que permitan sostener que el precio sustentable de largo plazo esté en torno a los US$ 3, creemos que es más bajo que eso. Con la libra de cobre en torno al precio que tenemos hoy, es un precio que deja respirar a prácticamente a toda la gran minería del país, la deja respirar bien. Hemos pasado dos años con parte importante del sector bajo el agua. Cuando uno mira las cifras consolidadas de la gran minería del país en los últimos dos años, esta ha perdido plata, y eso se ve reflejado en el aporte que se ha hecho al fisco, que ha venido cayendo dramáticamente.

Imagino que el alza del precio lleva consigo el desafío de no aumentar los costos.

Me atrevo a decir que hemos aprendido la lección. El súper ciclo trajo como consecuencia el haber descuidado temas de costos. Eso nos ha hecho estar con programas de ajustes de costos bastante estrictos en la industria. Hoy estamos muy enfocados en mejoras de productividad, por lo tanto no creo que las grandes compañías mineras vayan a aflojar en esta materia, este proceso de ajustes ha sido muy duro.

¿Cómo influye el precio en atraer inversiones?

Hay que tener en cuenta que los proyectos mineros son de muy largo plazo, y tienen en consideración los precios tendenciales, de largo plazo. El precio que estamos viendo hoy es algo que no tiene fundamentos para pensar que nos vamos a quedar en US$ 2,8 o vamos aproximarnos a los US$ 3. Si esto tiende a consolidarse como tendencia, probablemente permita reevaluar algunos proyectos hoy postergados.

¿Cómo influye para la inversión en el sector la rebaja en la clasificación de riesgo de Chile?

Es una mala noticia para el país. Creo que esto tiene pocos efectos perceptibles en el corto plazo, pero significa que el país se endeuda a una tasa más alta, y que las empresas que operan en Chile, que no pueden tener una clasificación mejor, van a endeudarse a tasas más altas, y por ende, vamos a ser menos competitivos respecto de una industria global como es la minera. En particular para el sector minero, la baja de clasificación de riesgo no es una muy buena noticia.

¿Se encarecen los proyectos?

Significa que es más caro el crédito, y con un crédito más caro eres menos competitivo. Creo que el esfuerzo generalizado tiene que estar en la línea de volver a los ratios de clasificación de riesgo que teníamos antes de esta última evaluación.

Fuente: La Tercera/Francisco González G.

