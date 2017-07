Compañías mineras invirtieron más de US$ 1,560 millones en Perú entre enero y mayo

Mayo fue el mes con mayores inversiones mineras con un total de US$ 380.72 millones, y también alcanzó el mayor nivel de inversión en exploración con US$ 39.88 millones, según el MEM.

Mayo fue un mes positivo para la inversión minera en el Perú, ya que ascendió a US$ 380’726,599 y fue su nivel mensual más alto en el presente año, lo que permitió alcanzar un acumulado de US$ 1,560’579,251, según un reporte del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

En mayo se tuvieron US$ 12’492,787 en inversiones de equipamiento de planta, a los que se suman otros US$ 31’975,739 en equipamiento minero y US$ 39’887,211 en exploración minera, que fue el monto mensual más alto del 2017.

En materia de explotación minera, las inversiones sumaron US$ 95’099,642 en mayo, mientras que en infraestructura minera la cifra llegó a US$ 98’792,174 y en preparación sumaron US$ 54’266,847.

En el rubro “otros”, las inversiones sumaron US$ 48’212,200 en el quinto mes del 2017.

Acumulado

Con el resultado obtenido el mayo, las inversiones mineras acumuladas siguen arrojando un balance negativo, aunque esto ha ido reduciéndose progresivamente, ya que pasó de -15% en el primer trimestre del presente año, luego a -11.4% en el primer cuatrimestre, y a -5.5% entre enero y mayo.

Según el reciente reporte del MEM, las inversiones mineras en el Perú sumaron US$ 1,560’579,251 entre enero y mayo del 2017, cifra que es menor en 5.5% respecto a similar período del año pasado, que fue de US$ 1,651’111,636.

Por rubro, la inversión acumulada en equipamiento de planta suma US$ 124’050,170 entre enero y mayo, logrando un crecimiento de 18.7% respecto a similar período del año pasado.

En equipamiento minero se tuvo un descenso acumulado de 11%, ya que se tuvo US$ 131’136,794 entre enero y mayo del 2017 pero la cifra es menor respecto a los US$ 147’313,535 reportados en los primeros cinco meses del 2016.

Dos rubros que muestran sendos crecimientos en el acumulado enero – mayo 2017 son exploración y explotación minera con 22.2% (sumando US$ 153’972,815) y 20% (sumando US$ 394’439,515), respectivamente.

Mientras que la inversión en infraestructura minera registró un crecimiento de 8%, al pasar de US$ 345’518,943 entre enero y mayo del 2016 a US$ 373’116,360 en similar período del 2017.

En el rubro de Preparación, las inversiones acumuladas entre enero y mayo del 2017 sumaron US$ 184’902,272, logrando un aumento de 29.1% respecto a similar período del año pasado cuando se tuvo US$ 143’227,855.

En el rubro Otros se tuvo un descenso de 56.3%, ya que en el 2016 se tuvo US$ 455’744,531 pero en el 2017 sólo se alcanzaron los US$ 198’961,324.

