Goldman Sachs es alcista para mineral de hierro sólo este año

Goldman Sachs Group Inc. elevó sus previsiones para el mineral de hierro después de que una demanda superior a la esperada en China hizo subir los precios, pero advirtió que sigue siendo bajista respecto del año que viene ante las perspectivas de que haya abundantes suministros de las minas y un exceso de oferta mundial.

El pronóstico a tres meses se elevó de US$ 55 la tonelada a US$ 70, y el objetivo de fin de año aumentó en US$ 5 a US$ 60, según un informe de analistas entre los que se contaban Yubin Fu y Max Layton. Se prevé que el año próximo los precios caerán, dijo.

El mineral de hierro subió en las últimas semanas de US$ 55 por tonelada métrica hasta los US$ 70 debido a la demanda sostenida de China, el mayor consumidor.

Las acerías del país se han beneficiado del alza de los precios de los productos y los fuertes márgenes de ganancia después de que el gobierno eliminara cierta capacidad, y los productores restantes están fabricando volúmenes récord.

Eso ayudó a absorber el aumento de suministros de las minas de Brasil y Australia este año, ayudando a mineras como Rio Tinto Group, BHP Billiton Ltd. y Vale SA.

“Es probable que la fortaleza de los precios del mineral de hierro continúe en el corto plazo, ya que la fuerte demanda de acero y mineral de hierro de las nuevas obras de infraestructura y propiedades se complementa con un sólido crecimiento de la actividad global excluyendo a China”, dijeron los analistas.

Sin embargo, “si bien mantenemos una visión relativamente optimista sobre el mineral de hierro para la segunda mitad del 2017, adoptamos una visión bajista para el 2018”.

El mineral de contado con 62% de contenido en Qingdao estaba a US$ 70.20 la tonelada seca el jueves después de subir durante cinco de las seis semanas anteriores, de acuerdo con Metal Bulletin Ltd. Aunque se recuperó de un mínimo cercano a los US$ 50 por tonelada a mediados de junio, la materia prima permanece 11% más baja este año.

Los futuros de mineral de hierro en Asia subieron el jueves. El contrato SGX AsiaClear aumentó 1.5% y el de la bolsa de Materias Primas de Dalian sumó 1.7%.

En los mercados de acero, la barra de refuerzo se mantuvo estable en la Bolsa de Futuros de Shanghái, mientras que la bobina laminada en caliente subió por tercer día.

‘Presión creciente’

“Prevemos que la presión de la oferta se intensificará en el 2018, impulsada principalmente por Vale, Rio Tinto y BHP”, dijo Goldman.

“El mercado necesitaría precios más bajos para despejar un excedente transportado por mar de más de 100 millones de toneladas durante el 2018, que estimamos a alrededor de US$ 50 a US$ 55 la tonelada sobre la base de la curva de costos”, agregó.

La minera australiana Fortescue Metals Group Ltd. apunta a exportaciones de 170 millones de toneladas en el año fiscal 2018 conforme recorta costos, según un comunicado del jueves. El productor informó un aumento en los envíos trimestrales de junio que superaron las estimaciones de los analistas, y su desempeño sigue a la producción récord de Vale.

“Prevemos que una producción abundante de mineral de hierro entrará al mercado en el 2018”, dijo Goldman. “En la mayoría de los casos, esto es de bajo costo, lo que ejercería presión a la baja sobre nuestra previsión de precios. Esto es muy diferente del 2017, cuando esperamos que el mercado marítimo esté más o menos equilibrado”.

Fuente: Gestión

