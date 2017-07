Juez Muñoz repara en la urgencia de contar con un sistema de solución de controversias

En seminario Valor Minero – Centro de Estudios Públicos:

El Ministro de la Corte Suprema lamentó que: “no tiene relevancia en el Estado. No es un tema candente que vaya en la primera línea”.

“El vertedero hoy aprobado en Til-Til nos reafirma la importancia de tener estas conversaciones” fue la frase del Subdirector del Centro de Estudios Públicos, Lucas Sierra, que marcó el tono de la jornada convocada por Alianza Valor Minero, el Centro de Estudios Públicos y la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, para analizar el panorama de los conflictos socio-ambientales en Chile ante grandes proyectos de inversión.

Respecto a la necesidad de contar con instancias previas y alternativas a la judicialización de los procesos, el Ex Presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, expuso: “he tratado de construir un modelo a presentarle al país, y en esta construcción le hemos consultado a todo el espectro de la sociedad -pueblos originarios, pobladores, con Valor Minero, con los grandes industriales del país- todos sentados en la mesa, coincidiendo en el modelo. Pero ¿por qué no se lleva a la práctica?”. “Esto no tiene relevancia en el Estado. No es un tema candente que le interese en la primera línea”, acusó.

“Tenemos que darnos cuenta que el último peldaño al que se debe acudir es el proceso (judicialización), no el primero. Actualmente en nuestra sociedad muchas veces lo pensamos como LA solución. Aparece en los medios de comunicación que los tribunales se quieren apropiar de los conflictos y quieren que se judicialice todo. Los tribunales no quieren apropiarse de la conflictividad, lo que quieren es llegar a resolver el mínimo de conflictos, cuando ya estos no pueden ser solucionados por los interesados”, prosiguió.

En referencia a dónde se debiera amparar ese modelo, Muñoz señaló que considera pertinente que sea en el poder judicial, pero que bien puede acogerse en una entidad autónoma. “Lo único claro es que no puede estar en el aparato político-administrativo. Lo demás está abierto a la discusión”, argumentó.

El Presidente de Valor Minero, Álvaro García, se sumó a lo señalado por el juez Muñoz, al poner de relieve la urgencia de contar con mecanismos alternativos que se convengan de manera previa entre las partes y promuevan el entendimiento entre los diversos intereses, cuando se trata de proyectos de inversión. “Es hora de que Chile se ponga los pantalones. Somos uno de los cinco países con la tasa más alta de conflictos por habitante. Si no sentamos las bases para generar las confianzas, entonces todo esfuerzo de crecimiento y desarrollo será en vano”, subrayó.

En esa línea, señaló García, Alianza Valor Minero, con financiamiento del Ministerio de Economía y Corfo, y el trabajo activo del sector público; los gremios de energía, minería, infraestructura inmobiliaria; dirigentes sociales, ONGs, centros de estudios, y representantes de la sociedad civil, se encuentran diseñando una política pública denominada “Institucionalidad de Diálogo Territorial”.

“Tenemos el compromiso de entregar una propuesta al ejecutivo en 2018, para dar respuesta a la falta de instancias institucionalizadas de diálogo permanente y efectivo entre las comunidades, las empresas y el gobierno, y a la necesidad país de atraer más y mejores inversiones que fomenten el desarrollo sostenible de los territorios”, sostuvo.

En lo que respecta a la resolución de controversias, el Proyecto se encuentra trabajando de la mano de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado y con el apoyo estratégico de Edward Kaufman, en la formulación de un sistema que se acoja a la realidad chilena, y permita resolver los conflictos de forma temprana, evitando su escalamiento. “Que el lado débil sea poderosamente activo en la negociación, debe hacerse desde una política de Estado”, señaló el experto internacional desde su experiencia como facilitador en conflictos en Medio Oriente, África Central, Sudeste Asiático y América Latina.

Finalmente, el abogado Javier Vergara, del bufete ´Vergara, Galindo y Correa´, cuyo estudio publicado en junio arrojó que US$7.550 millones en proyectos de inversión, equivalentes al 0,8% del PIB, que cuentan con aprobación ambiental se encuentran retenidos por demandas de las comunidades interpuestas en los tribunales, concluyó que “para un país que está creciendo a menos del 2%, el hablar de 0,8% significa hablar de una parte muy importante de nuestro PIB”.

