Inversiones de minera peruana Volcan suben 42% en segundo trimestre

Volcan reportó mayores inversiones en las unidades operativas en exploraciones, desarrollos y relaveras, así como en proyectos para incrementar su producción como el proyecto de sorting en Cerro de Pasco.

Volcan, la mayor productora de plata y zinc de Perú, informó hoy que sus inversiones totales aumentaron 42%, de US$ 26.7 millones en el segundo trimestre de 2016 a US$ 37.9 millones en igual periodo este año.

Esto debido a mayores inversiones en las unidades operativas en exploraciones, desarrollos y relaveras, así como en proyectos para incrementar su producción como el proyecto de sorting en Cerro de Pasco.

De igual manera, se han incrementado las inversiones en exploraciones greenfield en línea con la estrategia de acelerar la incorporación de recursos en nuestros proyectos principales.

Volcan también informó que en el segundo trimestre del 2017 los precios promedio de venta de los principales metales que produce la compañía fueron mejores a los del mismo periodo el año pasado.

El precio promedio de venta del zinc aumentó de US$ 1,883 por tonelada métrica en el segundo trimestre del 2016 a US$ 2,587 TM en el segundo trimestre este año (+37.4%), el del plomo de US$ 1,701 TM a US$ 2,133 TM (+25.4%) y el de la plata de US$ 16.7 Oz a US$ 17.1 Oz (+2.7%).

Sin embargo, los precios del segundo trimestre fueron menores a los observados en los primeros tres meses del año, dijo la minera peruana en un comunicado.

Por otro lado, el volumen de mineral procesado en las plantas aumentó 12.6% en el segundo trimestre respecto al mismo periodo del año anterior.

Esto se explica principalmente por el procesamiento de mineral polimetálico de stockpiles en Cerro de Pasco y por el mayor tratamiento de mineral proveniente del tajo de Alpamarca, contrarrestado en parte por la disminución del volumen de mineral tratado en Chungar y Yauli.

En el segundo trimestre de 2017 la producción de finos de todos los metales aumentó respecto al primero. “En los siguientes meses se espera que continúe el incremento de la producción de la compañía en línea con los estimados de producción anuales”, dijo Volcan.

No obstante lo anterior, en el segundo trimestre la producción de finos de zinc disminuyó 6.8% respecto al mismo periodo en 2016, la de plomo se redujo 4.1% y la de plata 22.5%, debido principalmente a las menores leyes de cabeza en Yauli y Chungar.

El costo unitario consolidado disminuyó 4.2%, de US$ 50.7 TM en el 2T16 a US$ 48.5 TM en el segundo trimestre, lo que se explica por el aporte de la producción de bajo costo de los stockpiles en Cerro de Pasco y por el mayor volumen de producción y las eficiencias operativas en Alpamarca.

Por último, los mejores precios promedio de los metales permitieron el incremento de las ventas de producción propia en 10.6%, pasando de US$ 182.3 millones en el segundo trimestre de 2016 a US$ 201.6 millones en el segundo trimestre de 2017.

Por su lado, las ventas de concentrados de terceros disminuyeron 59.3%, de US$ 14.5 millones a US$ 5.9 millones. En consecuencia, las ventas totales antes de ajustes crecieron 5.4%, de US$ 196.8 millones en el segundo trimestre de 2016 a US$ 207.5 millones en el mismo periodo este año.

Fuente: Gestión

