Excedentes de Codelco rozarían los US$ 2 mil millones por mejor precio del cobre

Estimación realizada por Plusmining para este año considera la proyección de precio de Cochilco:

Mayor cotización del metal rojo genera esperanzas a nivel de industria respecto de la reactivación de proyectos que fueron paralizados en el país, y se esperan mayores márgenes en todas las mineras.

El optimismo se tomó la industria minera. La sostenida alza en la cotización del cobre en los últimos días no sería un hecho aislado y ya se proyecta que el metal rojo promediará este año un precio mayor al esperado a comienzos del ejercicio.

Este mejor escenario tendrá como beneficiario a Codelco, entre otras mineras. Lo anterior, sumado al programa de reducción de costos de la estatal, se traducirá en que los excedentes superen todos los pronósticos.

Si bien recientemente su presidente ejecutivo, Nelson Pizarro, adelantó que la minera tendrá números azules por sobre los US$ 1.000 millones, estimaciones del mercado señalan que ese pronóstico podría “quedar corto”. Desde la consultora Plusmining estimaron que, si se considera el precio promedio para el año estimado por Cochilco de US$ 2,64 la libra (ver recuadro), los excedentes de la estatal alcanzarían a US$ 1.974 millones.

La proyección fue realizada al considerar también otras variables distintas del precio, que fueron comprometidas por Codelco, como es una producción para este año superior a un millón 724 mil toneladas de cobre fino propio y la obtención de costos operacionales (C1) menores a 130,4 centavos de dólar la libra.

“Los excedentes de Codelco para este 2017 estarán por sobre las expectativas, principalmente por una combinación de factores relacionados al precio y al costo”, comentó el director ejecutivo de Plusmining, Juan Carlos Guajardo. Añadió que factores como los estímulos de China a su economía, debilidad del dólar y oferta más restringida empujan el precio del metal, lo que, sumado a “la disminución de costos aplicada en Codelco y la industria minera en general, permitirá obtener amplios márgenes que se reflejarán en mayores excedentes”.

Felicidad en Codelco

El presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche, declaró estar contento y feliz por el alza en el precio del metal rojo, lo que se verá reflejado en los resultados de la minera.

“Si se mira la historia de Codelco, desde que fue creada como corporación en los años 70, en términos reales -corregidos por inflación- el promedio de todo lo entregado por Codelco al fisco, sea como sea que lo entregue, la suma es US$ 2 mil millones al año”, comentó a EmolTV.

Y agregó: “Creo que con las tendencias que tenemos hoy, con las rebajas de costos que hemos logrado, con la enorme responsabilidad que han mostrado nuestros trabajadores en la negociaciones colectivas, con la productividad que hemos exhibido y la tendencia de precios, yo creo que podemos estar por ahí (con aportes por US$ 2 mil millones)”.

Optimismo en la industria

Las mejores perspectivas de precios generaron la esperanza de reactivación de proyectos en stand by . Uno de ellos podría ser la expansión de El Abra, faena ubicada en la Región de Antofagasta, operada por Freeport.

El gerente general de operaciones de El Abra, Ruben Funes, dijo que es posible la reactivación de iniciativas. “El precio del cobre es un factor importantísimo en la decisión de una inversión de la magnitud del proyecto de la concentradora de El Abra, que debería ser una variable importante, no la única, pero estamos trabajando en eso”, añadió.

