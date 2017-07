Codelco recontrató 319 personas desde 2015, de los cuales 39% fue indemnizado

Minera respondió un oficio a la Cámara de Diputados, donde reveló que 168 reincorporaciones, más de la mitad del total, se dieron en Chuquicamata.

El presidente del directorio de Codelco, Oscar Landerretche, respondió a un oficio de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, en que se le solicitó información adicional respecto al personal que ha sido recontratado por la empresa entre 2015 y 2017. Esto, en medio de la pugna que Codelco mantiene con Contraloría por planes de egreso y contratos con partes relacionadas, a lo que se suma la formación de una comisión investigadora en la instancia parlamentaria.

En su respuesta, Codelco cifró en 319 los trabajadores reincorporados, de los cuales 236, el 74%, se reintegró en 2015. Por división, Chuquicamata fue la que más retornados recibió.

Según la información entregada por la corporación, un total de 147 reincorporaciones se dio sólo en su operación de Chuquicamata en 2015, mientras que en las demás divisiones los números son sustancialmente menores. En segundo lugar, se ubicó la vicepresidencia de Proyectos, que reincorporó 52 trabajadores: 27 en 2015, 18 en 2016 y 7 este año. Más atrás se ubicaron Salvador (22 trabajadores en estos tres años), Radomiro Tomic (16) y Ministro Hales (14).

Según explicó Codelco, de los 319 trabajadores recontratados 124, casi el 40% del total, recibió indemnización, ya sea por vía regular o por planes de retiro, lo que a su vez involucró a dos trabajadores.

“De las 319 personas, dos se fueron con plan de egreso, otras 122 tenían contrato indefinido y recibieron las indemnizaciones pactadas en sus contratos de trabajos individuales y/o en los instrumentos colectivos que les aplicaban”, señaló Codelco ante la consulta de La Tercera.

Respecto a los años en que estos trabajadores fueron desvinculados, la minera reveló que sus salidas se dieron distintos años desde 1994 en adelante.

“Cerca de la mitad de los 319 informados a la Cámara de Diputados, corresponde a personas que tenían contratos a plazo fijo y que en 2015, por distintas reestructuraciones de áreas, se incorporaron a la planta de Codelco con contratos de carácter indefinido”, complementó la corporación.

Planes de retiro

Los dos casos de trabajadores acogidos a planes de retiro correspondieron a personas que abandonaron la empresa en los años 1994 y 1999, en Chuquicamata y Salvador, respectivamente. Sobre cuánto destinó a estos trabajadores, Codelco dijo no contar con esa información.

“Considerando que estos planes de egreso fueron aplicados hace 23 y 18 años, respectivamente, no se puede acceder rápidamente a dicha información, al no estar en el sistema que actualmente utiliza la corporación. Sin embargo, los últimos planes de egreso tienen un costo promedio por trabajador de US$ 80 mil, cifra muy superior a los de los planes de egreso de aquella época”, reveló además Codelco.

