André Sougarret hizo un llamado a defender el liderazgo de El Teniente

El ejecutivo, destacó que tanto la División como la Codelco trabajan “por el bien de Chile” y llamó a “defender el liderazgo que ha tenido esta compañía” a través de la seguridad, trabajo en equipo, innovación y sustentabilidad.

Banderas chilenas e imágenes de la ceremonia en que el 11 de julio de 1971 se aprobó la Nacionalización del Cobre marcaron el acto con que El Teniente conmemoró el hito, que ha permitido un aporte constante al crecimiento y desarrollo del país.

En una ceremonia en el casi Colón, en la que asistieron más de 170 personas, El gerente General, André Sougarret, agradeció a los trabajadores, profesionales y dirigentes sindicales que han posibilitado el desarrollo de la División, y llamó a redoblar el compromiso de cara a un futuro que vislumbra nuevas dificultades.

“Tenemos un escenario más difícil. Desarrollar el Nuevo Nivel Mina ha requerido más recursos, más tiempo, más inteligencia colectiva para enfrentar estas dificultades de llegar a 300 metros por debajo de nuestra mina actual. Pero estoy seguro de que lo vamos a sacar adelante”, expresó.

“Debemos defender el liderazgo que ha tenido esta compañía, que tras 112 años de vida es una de las 5 mejores de la industria minera. Para ello tenemos que avanzar en transparencia, en sustentabilidad, en diversidad, ponernos a tono con lo que la sociedad nos exige, cuidando el entorno, el medioambiente y las comunidades que impactamos con nuestra actividad”, enfatizó.

El gerente General anunció la inversión de US$5 mil millones en los próximos 6 años para desarrollos mineros que permitirán sostener la producción actual -afrontando una baja de 14% en las leyes- y sacar adelante el Nuevo Nivel Mina.

“Les pido defender la vida: no queremos más accidentes graves o fatales, eso no es sostenible en una empresa moderna. No hay que aflojar ni un centímetro en arriesgar accidentes que nos pueden generar una fatalidad en nuestras faenas”, sostuvo.

“Debemos sostener el sentido de urgencia. Mejorar el trabajo en equipo, aumentar la creatividad e innovar. Estoy seguro de que vamos a cumplir, porque queremos a esta empresa, porque queremos que Codelco y El Teniente siga siendo estatal y siga desarrollando a esta región y a este país que queremos tanto”, finalizó.

CIFRAS RELEVANTES

US$ 102 mil millones al progreso del país ha aportado Codelco desde la nacionalización del cobre, que se traducen en hospitales, infraestructura vial, colegios, viviendas, pensiones, salud y protección social para la ciudadanía.

De ellos, US$15 mil millones corresponden a El Teniente.

Más de 59 millones de toneladas de cobre ha producido Codelco en sus 46 años de actividad.

TESTIMONIOS

Compromiso futuro

Pablo Gándara, gerente de Desarrollo e Innovación:

“Cuando los profesionales chilenos se hicieron cargo tras la nacionalización debieron desarrollar la empresa y mejorar los indicadores de producción. Seguimos en ese camino, la innovación es historia durante todo el desarrollo de El Teniente y hoy la estamos aplicando a los nuevos desafíos a futuro, como el proyecto Nuevo Nivel Mina y las faenas que lo van a acompañar”.

Camila Donoso, analista mantención Rajo:

“El Teniente y Codelco son un tremendo aporte para nuestro país. Mucha gente luchó para lograr la nacionalización pensando en un futuro como hoy tenemos y me imagino que quienes lo hicieron deben estar orgullosos de lo que somos. Ahora la responsabilidad es nuestra y debemos seguir haciendo grande a esta empresa y, con ella, a la región y al país”.

Cristián Marchant, mantenedor mecánico LIGA Fundición:

“Llevo 9 años en El Teniente y he podido ver lo mucho que aporta para nuestra región y el país, lo que nos hace estar 100% comprometidos con su presente y futuro ya que cada tarea que hacemos bien permite que la División crezca. Somos los llamados a seguir con lo que forjaron las generaciones anteriores, y asumimos el desafío”.

Francisco Castro, jefe proceso Tráfico Teniente 8:

“La nacionalización marcó un hito que hoy nos da el sustento como país, y ello nos anima a hacer las cosas bien, buscar nuevos horizontes para seguir con esta historia y dejar un legado a las generaciones que van a venir. Tenemos la responsabilidad de llevar esto adelante para que la División siga siendo un aporte al país”.

Cristian Mesa, analista Gerencia de Plantas:

“Llevo 17 años en la empresa y siempre hemos ido de más a más. Entregamos nuestro mayor esfuerzo desde el primer día y esperamos de aquí en adelante seguir contando con todo lo que necesitamos para desarrollar el trabajo y que se vean las mejoras, que son para el bien de la División, la Corporación y el país”.

