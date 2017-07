Excedentes de Codelco para este año descartan capitalización extraordinaria

Ideada para mitigar los efectos de la Ley Reservada del Cobre:

La minera ya recibió US$ 475 millones por este concepto, sin embargo, la administración cree que no se repetirá el aporte. Éxito en recorte de costos y mejor precio explican el fenómeno.

El mejor precio del cobre y el éxito en su plan de reducción de costos le significarán a Codelco no recibir la capitalización extraordinaria ideada por el Ministerio de Hacienda para mitigar los efectos de la Ley Reservada del Cobre.

La legislación exige a Codelco que el 10% de sus ventas sea traspasado a las Fuerzas Armadas, lo que en momentos de caída en el precio del metal rojo han obligado a que la minera se endeude para cumplir con el compromiso.

Por eso, el Ejecutivo ideó un proyecto de ley destinado a mitigar los efectos de la Ley Reservada en la cuprera estatal durante 2016 y 2017, estableciendo una capitalización por hasta US$ 475 millones para cada ejercicio.

Es así como en marzo de este año fue autorizada la entrega de US$ 475 millones por el impacto que significó a la minera el aporte realizado a las Fuerzas Armadas el 2016.

Pero para este año, si bien la ley establece que se podrían entregar otros US$ 475 millones, desde la propia minera descartan que esto vuelva ocurrir, considerando que su presidente ejecutivo, Nelson Pizarro, ha proyectado excedentes superiores a US$ 1.000 millones en 2017.

Hace algunos días Pizarro, mientras dictaba una charla ante ingenieros en minas, destacó la “guerra” que dio el directorio de Codelco para ser compensados de alguna forma mientras existiera la Ley Reservada del Cobre.

Este esfuerzo, señaló: “Nos permitió que nos devolviesen US$ 475 millones que habíamos pedido a los bancos para pagar la Ley Reservada del Cobre. Un gran avance, porque es sí o sí, si no tienes, pide prestado, pero me entregas igual el 10% de las ventas, así de duro. Este año esa plata no va a estar, porque la plata se va a generar para pagarle a la Ley Reservada del Cobre”.

En la industria comentan que los cálculos del presidente ejecutivo de Codelco se basan en los positivos resultados que ha tenido la minera en contención de costos y aumentos de productividad, pero sumado también a un precio del cobre más alto.

Las metas de excedentes de Codelco, comprometidas con el Ministerio de Hacienda, consideran un precio promedio del cobre de US$ 2,26 la libra en 2017, pero la actualidad se muestra más positiva.

En lo que va del año, el metal rojo promedia un valor de US$ 2,61 la libra. Asimismo, el viernes cerró en un valor de US$ 2,72, su nivel más elevado desde el 1 de marzo.

La otra capitalización

Aunque sea casi un hecho que Codelco no recibirá el aporte extraordinario por US$ 475 millones, la minera sí puede ser capitalizada por otra vía.

En 2014 se aprobó una ley de capitalización por hasta US$ 4.000 millones, que pueden ser entregados hasta 2019 y se relacionan al grado de avance de los proyectos estructurales de la minera.

De este monto, US$ 3.000 millones provienen de recursos del Tesoro Público, mientras que los restantes US$ 1.000 millones provendrían de retención de utilidades. Los mejores resultados de la compañía harían viables aportes por tener números azules en sus estados financieros.

Fuente: El Mercurio/Hernán Vargas S.

Relacionada: