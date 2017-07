Votorantim Metais estaría planeando OPI para fin de año

La minera con sede en São Paulo está trabajando con JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley, Credit Suisse Group AG y Bank of Montreal para planear la venta de acciones, que sucedería en el cuarto trimestre.

La brasileña Votorantim Metais contrató bancos para que la ayuden a prepararse para una posible oferta pública inicial este año, según personas familiarizadas con el tema.

La minera con sede en São Paulo está trabajando con JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley, Credit Suisse Group y Bank of Montreal para planear la venta de acciones, que sucedería en el cuarto trimestre, dijeron las fuentes pidiendo no ser identificadas porque el tema es privado.

Votorantim Metais, el negocio de metales del conglomerado industrial brasileño Votorantim, intentará recaudar alrededor de US$ 750 millones de la OPI, dando a la empresa una valoración de alrededor de US$ 4,000 millones, dijeron las personas. Si la compañía decidiera proceder con la salida a bolsa es probable que lo haga en Toronto y en Nueva York, dijeron.

Un representante de Votorantim Metais se negó a comentar sobre el posible plan, agregando que la compañía está evaluando constantemente las opciones estratégicas que más convienen a los accionistas, pero no discute planes específicos ni su cronograma.

Bank of Montreal, JPMorgan, Morgan Stanley y Credit Suisse se rehusaron a comentar.

La compañía está entre los cinco principales productores de zinc, que ha subido de manera constante de precio en los últimos meses a medida que los suministros se achican.

El zinc subió 22% en los últimos 12 meses, lo que lo convierte en el mejor integrante en la Bolsa de Metales de Londres durante ese periodo, según datos compilados por Bloomberg.

Fuente: Gestión