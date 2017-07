Trump decepciona pero China sorprende: Qué se espera para el cobre este y el próximo año

Las dudas sobre la capacidad del Presidente de EE.UU, de llevar a cabo su plan de infraestructura y los positivos datos del gigante asiático, son factores clave en la estimación del precio del metal rojo.

Este lunes el cobre tocó un máximo en cuatro meses y medio, impulsado principalmente por las positivas cifras del crecimiento de China, principal comprador del commodity a nivel mundial, que fueron mayores a las esperadas por los analistas.

Ante la subida y los “buenos número” vistos en el último tiempo, diversos analistas conversaron con Emol sobre el futuro del precio del cobre para lo que queda de este año y el 2018. Gustavo Lagos, académico de la Universidad Católica y miembro del Comité del Precio del Cobre del Ministerio de Hacienda, comentó que “somos tan dependientes de China que el precio debería mantenerse a menos que tengamos nuevas noticias del gigante asiático. Pero, en mi opinión, no debería bajar… pero tampoco debería subir”.

Crecimiento del PIB de China supera las expectativas y crece un 6,9% en el primer semestre 1 Indicando que el precio debería mantenerse en torno a los US$2,70 la libra, el profesor enfatizó que “lo que sí lo puede mandar abajo es la incapacidad de Trump para lograr acuerdos sobre el presupuesto y sobre todos los planes que tenía”. Lo anterior, porque “hay una expectativa muy mala sobre la capacidad de esta persona para lograr algo y eso es algo que obviamente no favorece al cobre, porque si Trump hubiese podido pasar lo que dijo que iba a hacer -presupuesto y plan de infraestructura- estaríamos en US$3,00 la libra (…) y si hay una crisis o se le acusa -a Trump-, eso va a lanzar el cobre para abajo”.

En la misma línea, Michelle Labbé, también miembro del Comité del Precio del Cobre de Hacienda, dijo que “hasta ahora no ha habido mucho avance de las reformas que quería hacer Trump, por lo tanto este análisis inicial de que el programa de infraestructura podría demandar más cobre, no se ve muy factible y por otro lado este incremento de infraestructura tampoco es tan grande aún cuando se llevara adelante el plan”.

Respecto a sus estimaciones, la economista jefe de Econsult señaló que “el mercado ha estado algo más ajustado, pero bastante en línea con lo que se esperaba, por lo tanto uno inicialmente para este año estaría pensando en US$2,50 la libra para todo lo que resta de 2017”. Desmenuzando los factores más relevantes, Labbé destacó “el costo marginal de producción, que estará entre US$2,20 y US$2,50” y “China, que está mostrando una fortaleza que no se esperaba el año pasado”.

Sin embargo, Francisca Pérez, economista Senior de BCI Estudios, coincide con las cifras más positivas de Lagos e indicó que “esperamos un precio entre US$2,60 y US$2,70 hacia fin de 2017”. “Mucha volatilidad hacia más adelante no vemos y creemos que la segunda mitad del año para China no va a ser con tanto ritmo de crecimiento. Vamos a ver cómo va a ir disminuyendo un poco hacia final de año pero de todas formas no muy grande”, destacó Pérez.

La expectativa para 2018 “Debería ser un poquito mejor que este año porque hay menos proyectos entrando en producción, esto suponiendo por supuesto que China se mantenga”, dijo Lagos y afirmó que “la mayor parte de las agencias proyectan un precio con un promedio de US$2,70 para 2018 y que seguiría subiendo levemente a US$2,80 el 2019”.

Para Pérez, de BCI, “va a seguir aumentando pero también a un ritmo más lento porque lo que vamos a ver es cómo China se fortalecerá pero su crecimiento de demanda no va a ser tan fuerte”. Luego consignó que “esperamos que termine el 2018 en torno a US$2,80”, tal como lo menciona el académico de la PUC y que avala la economista de Econsult, quien señaló que “para el próximo año, el precio de la libra de cobre no estará muy lejos de los valores actuales pero sería algo más alto”.

