FILE PHOTO: Miners watch from a lookout point at the La Escondida copper mine, the world's biggest copper mine, near Antofagasta, Chile March 31, 2008. REUTERS/Ivan Alvarado/File Photo

Huelga de Escondida seguirá impactando producción ante atraso de proyectos Artículos relacionados AreaMinera Informa 19-07-2017 Codelco: La construcción de la planta desaladora requerirá a 1.500 trabajadores en su peak Comité de Ministros pide 14 informes para decidir sobre Dominga Al primer semestre, la producción de la mayor cuprífera del mundo registró una caída de 39% en relación a igual período del año pasado. Una caída de 39% registró la producción de la mayor productora de cobre del mundo, Escondida, al primer semestre como consecuencia de la huelga por 43 días que vivió el yacimiento entre febrero y marzo de este año. Según el reporte de producción de Rio Tinto -propietario del 30% de Escondida-, la minera emplazada a 170 kilómetros de Antofagasta produjo unas 227 mil toneladas entre abril y junio de este año, 152% más que el trimestre anterior -cuando se registró la huelga-, pero 12% por debajo del mismo periodo del año pasado. El balance para el primer semestre es más negativo: la producción presentó una baja 39% a 318 mil toneladas de cobre en relación a igual período del año pasado. ¿La razón? El impacto en la producción que tuvo la paralización que experimentó Escondida a comienzos de año por el desencuentro con sus trabajadores por las condiciones del contrato colectivo. “La producción mina y refinada de cobre en Escondida siguió creciendo en el segundo trimestre luego de la huelga sindical ocurrida en el primer trimestre. Como resultado, el cobre extraído (-12%) y el cobre refinado (-26%) fueron menores que el correspondiente trimestre de 2016. Las operaciones han vuelto a los niveles normales de producción”, se indica en el reporte. En tanto, en el mismo documento, la multinacional también se refiere al proyecto de US$180 millones, Extensión de Los Colorados, que consiste en una reparación general de la planta que fue detenida a comienzos de 2016, con una capacidad de tratamiento de 100.000 toneladas diarias aproximadamente. Si bien estaba proyectado que la iniciativa se pusiera en marcha durante la primera mitad de este año, esta tuvo que se retrasada para el trimestre julio-septiembre de 2017, como resultado de la huelga. En este escenario, desde los propietarios de la gigante ya anticipan un impacto en sus estimaciones de producción de cobre para la segunda mitad del año. “Como consecuencia de la huelga, se ha retrasado la puesta en marcha de la Extensión Los Colorados, lo que se espera impacte en la participación de Rio Tinto en la producción en la segunda mitad de 2017”, comentaron desde Rio Tinto. Cabe recordar que durante la paralización de Escondida por la huelga de su sindicato único, desde la empresa indicaron que paralizarían también otros proyectos en construcción. Entre ellos, la segunda Planta Desalinizadora en Coloso y la extensión de la Planta Concentradora Los Colorados, en faena. Esto, según explicaron por aquel entonces, por “los permanentes bloqueos generados por el Sindicato N°1 desde el inicio de la huelga legal los cuales han imposibilitado que las empresas contratistas retomen sus labores”. Fuente: Pulso/Constanza Valenzuela Relacionada: BHP Billiton disminuyó producción de cobre durante 2017 en un 16% Compartir Facebook

