Informe semanal del mercado internacional del cobre Semana del 10 al 14 de julio de 2017 noticias económicas de la semana con influencia sobre el precio del cobre Comportamiento semanal del precio del cobre. – Hoy el precio del cobre registró un alza de 0,8% respecto al viernes pasado, situándose en US$2,66 la libra. La tendencia al alza semanal fue inducida por las últimas declaraciones de la presidenta de la FED de donde se dedujo una mayor gradualidad en el programa de normalización monetaria, visión que se fortaleció por la debilidad de la inflación de junio. En tanto en China los favorables indicadores de comercio exterior y una política fiscal expansiva han acotado el riesgo asociado a la restricción crediticia. – Por otra parte, las perspectivas de crecimiento de la oferta de cobre mina en el corto plazo se ven limitadas por anuncios de paralizaciones de producción por conflictos laborales. Estados Unidos: Indicadores económicos anticipan mayor gradualidad en la estrategia de alza en la tasa de interés, induciendo la depreciación del dólar. – El IPC de junio no registró variación respecto de mayo y la inflación en doce meses acumuló un alza de 1,6%, el menor aumento desde octubre de 2016, poniendo en duda la perspectiva de la FED de que la débil inflación es un fenómeno transitorio, debilitando de paso el escenario, al manos en el corto plazo, de un alza agresiva en la trayectoria ascendente de la tasa de política monetaria. – En junio las ventas minoristas retrocedieron 0,2% respecto de mayo y acumularon dos meses de bajas consecutivas. Situación que debilitó las expectativas de una aceleración del crecimiento económico para el segundo semestre. Por el contrario, la producción industrial de junio aumentó 0,4% mensual, completando cinco meses de alzas consecutivas. China: Cifras de comercio exterior al primer semestre confirman interrupción del proceso de desaceleración. – Las importaciones de cobre refinado y productos fabricados registraron una caída de 18,4% durante el primer semestre, pero las importaciones de junio se mantuvieron sin cambios respecto de mayo. En tanto los concentrados de cobre acumularon un alza de 3,6% en los primeros seis meses del año. Cabe hacer presente que durante junio las importaciones de concentrados anotaron un alza de 22,6% respecto de mayo, cuando se vieron afectadas por la baja disponibilidad de oferta debido a las huelgas durante el primer trimestre. – Las cifras de comercio exterior en junio superaron las expectativas de mercado. Las importaciones anualizadas se expandieron 13,1% en tanto las exportaciones en 11,3%. Este desempeño estuvo impulsado por la demanda global de bienes y un fuerte repunte en el requerimiento doméstico de materiales de construcción. Sin embargo, se prevé que la demanda de productos chinos en el exterior se desacelere ante la creciente incertidumbre de la demanda externa y riesgos geopolíticos latentes. Eurozona: cifras de actividad económica refuerzan inicio de una normalización monetaria. – El Banco Central Europeo (BCE) podría señalar en septiembre que en 2018 reducirá gradualmente su programa de compra de bonos, estableciendo un cronograma de normalización monetaria. – El FMI elevó la proyección de crecimiento de Alemania desde 1,6% a 1,8% citando la creciente demanda doméstica y recuperación de exportaciones. Expectativas de precio del cobre de los inversores más activos – El índice Managed Money Trader (MMT) mantiene la tendencia positiva, evidenciando que los inversores apuestan a una consolidación del alza en el precio del cobre, dada la depreciación del dólar y expectativas de nuevos conflictos laborales en operaciones mineras. DETALLE DE INVENTARIOS EN BODEGAS Los inventarios en las bolsas de metales registraron una baja semanal de 850 toneladas respecto al viernes de la semana pasado, lo que corresponde a una caída de 0,1% Por su parte, en lo que va del año los inventarios se han incrementado en 64.974 toneladas, lo que representa un 11,2%. Los warrants cancelados1 registraron una reducción semanal de 10,1%, totalizando 91.275 toneladas, lo que equivale al 29,1% de los stocks disponibles en las bodegas de la bolsa de metales de Londres. Fuente: Cochilco Relacionada: Cobre cierra al alza y alcanza su nivel más alto del mes tras positivos datos de China

