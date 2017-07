Se da inicio a proyecto de institucionalidad de diálogo territorial

La iniciativa público-privada busca diseñar una política pública que ordene la relación entre el Estado, las empresas y la comunidad ante grandes inversiones, y responda a la urgencia de recuperar mayores ritmos de crecimiento a través de proyectos sostenibles.

Joaquín Villarino, Presidente Consejo Minero “El SEA funciona, pero se le pide solucionar problemas para los cuales no está diseñado. Chile no tiene una institucionalidad para crear valor en las comunidades”.

“Diálogo Territorial Efectivo: del diagnóstico a la acción” fue el nombre del seminario con el que se lanzó el Proyecto de Valor Minero “Institucionalidad de Diálogo Territorial –IDT-”, del que participaron el SJ Fernando Montes; el Subsecretario de Medio Ambiente, Jorge Canals, Joaquín Villarino, del Consejo Minero; Javier Zulueta, del Ministerio de Energía; Luis Cordero, de Espacio Público; María Eliana Arntz, de Casa de la Paz; Andrés Morán, de Antofagasta Minerals; Sergio Márquez, de la Junta de Vecinos de la RM; y Mario Orellana, de la Escuela de Dirigentes Sociales.

El Proyecto multisectorial, empujado por el Estado a través del Fondo de Inversión Estratégica del Ministerio de Economía y CORFO, tiene el compromiso de entregar una propuesta de política pública en 2018 que sea una respuesta tanto a la falta de instancias institucionalizadas de diálogo territorial, como a la necesidad país de atraer más y mejores inversiones.

El Subsecretario de Medio Ambiente, Jorge Canals destacó el espíritu multisectorial del proyecto y la importancia de que el Gobierno esté impulsando estos temas estratégicos. Para Canals, “es hora que el país se ponga los pantalones largos”. Señaló que esta Institucionalidad debe ser la respuesta a las recomendaciones que hiciera la Comisión Asesora Presidencial del SEA en materia de participación temprana para grandes proyectos de inversión. “Estas son las instancias que van a llevar a Chile no solo a un crecimiento si no que a un desarrollo integral”.

Por su parte, el Sacerdote Fernando Montes centró su exposición en el concepto de desarrollo y como éste no puede sólo enfocarse en el ingreso per cápita: “Si el desarrollo territorial no es humano, entonces no es desarrollo”. Además se refirió a la distribución de los beneficios de los proyectos de inversión: “Si el beneficio está mal distribuido, ese aumento de dólares es fuente de conflictividad y no de desarrollo”.

IDT cuenta con un Directorio transversal del que participan Joaquín Villarino junto a Diego Hernández (SONAMI); Claudio Seebach (Generadoras); Daniel Hurtado (CPI); Benito Baranda, Esperanza Cueto, Francisca Rivero, Eugenio Guzmán (UDD); la Asociación Chilena de Municipalidades y la Federación de Trabajadores del Cobre, además de tres ministerios públicos y CORFO. Paralelamente, se licitaron estudios base para diseñar la política, los que fueron adjudicados a Espacio Público, al Centro de Políticas Públicas de la PUC, la Universidad Alberto Hurtado y Fundación Casa de la Paz.

“Lo que estamos buscando es que los grandes proyectos de inversión, que son los que movilizan la economía nacional, beneficien también a los territorios donde se instalan. Este proyecto es una manera práctica de distribuir mejor el desarrollo a lo largo de todo nuestro territorio y de medir todos los impactos de un proyecto sobre un territorio”, concluyó el Presidente Ejecutivo de Valor Minero.

