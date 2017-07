Proyecto de litio busca establecer industria en Copiapó

Se trata de una fábrica de baterías de litio y de una planta de fabricación de buses eléctricos. El monto total de inversión rondaría en los US$ 600 millones e incluiría también la compra de un puerto.

El pasado lunes la Corporación para el Fomento de la Producción (Corfo), cerró la convocatoria a empresas nacionales e internacionales que participarán en la licitación de proyectos que entreguen valor agregado al litio que está bajo el dominio de la institución estatal. Mineral que será explotado por Albemarle (ex Rookwod) gracias a un convenio firmado entre el gobierno y la firma. La convocatoria atrajo el interés de doce empresas, nacionales e internacionales, de distintos lugares del mundo.

A la mencionada licitación van tres empresas chilenas; cuatro chinas; así como compañías provenientes de Corea del Sur, Bélgica; Canadá; Rusia; y Estados Unidos.

De este último país proviene ArqBravo Motor Company, compañía californiana que en su proyecto tiene a Copiapó como eje principal para el desarrollo industrial del “oro blanco”.

La firma es “especialista en integrar al mineral cadena de valor, con cinco patentes con diversos escalones del valor agregado del litio”, explicó el director ejecutivo de Nexis Consulting, Mauricio Mora, quien para esta licitación asesora a la californiana.

Aseguró que el proyecto y por el que surge el interés de la firma en presentarse a la licitación de Corfo, se debe a que la entidad tiene una especialización en la fabricación de vehículos eléctricos que funcionan con baterías de litio, mercado prematuro en Latinoamérica y que podría posicionar a Chile como pionero en la fabricación de este tipo de vehículos. Esto porque se prevé que la demanda en el continente a 2025 será de 114 mil buses.

Si bien ArqBravo Motor Company no posee toda la especialización, al igual que otras firmas que presentaron su interés en la convocatoria realizada por Corfo, ya tendrían asociados para complementar la cadena de valor agregado que busca el gobierno y que poseen especialización en otras áreas de industrialización del litio.

“Para generar algunas etapas de cadena de valor están asociados con empresas chinas y otra californiana que es experta en baterías y que posee la última tecnología”, indicó Mora.

El Proyecto

Son dos instalaciones contempladas en las cercanías de Copiapó, una para la fabricación de baterías de litio y otra para la fabricación de buses eléctricos.

“El proyecto consiste en colocar la planta de baterías de litio con un monto de US$ 400 millones y la planta de fabricación de buses por US$ 200 millones de dólares de inversión. (…) Con una producción de mil buses al año”, explicó el director ejecutivo.

Además dentro del proyecto y el argumento principal de la importancia de Copiapó en éste, es por un puerto cercano a la capital regional que serviría de enlace para otras zonas del país y otros mercados.

“Estamos viendo la factibilidad de un puerto cercano que no está en uso, ellos están analizando también la posibilidad de compra del puerto, hay terrenos y lo que hace mucho más fácil también para exportar”, explicó el asesor de ArqBravo Motor Company.

En cuanto a los buses, los que llegarían a mil al año -de resultar la firma californiana como la ganadora del proceso de licitación- pueden alcanzar la capacidad de 300 kilo watts por hora.

Lo que se traduciría en “mayor rendimiento de la batería por diversos factores, uno de ellos es que estos buses no son de metal, es de composite, entonces son 30% más livianas y porque el litio tiene una mayor densidad energética”, manifestó Mauricio Mora.

El Mercado

El objetivo de este proyecto es comercializar los buses eléctricos en el mercado chileno y en otros países de Latinoamérica.

“La idea es que a través de Corfo y otras sinergias que se están conversando, poder generar y asegurar la demanda en Chile”, explicó Mora; agregó que esto sería factible debido a que “no hay ninguna planta instalada en Latinoamérica”.

Consultado por otros productores de este tipo de tecnologías y de posibles competencias para Chile, el director ejecutivo de Nexis Consulting detalló que “la empresas más grandes de China no alcanzan a cubrir el mercado”.

Las que a diferencia de lo que se contempla en el proyecto para la licitación de Corfo, han llegado a producir baterías de hasta 160 kilo watts por hora, cifra que sería doblada por la producción que busca generar la californiana en Chile.

Esto gracias a la “última tecnología que se da en colaboración con la NASA y que está en el mercado hoy día”, comentó el asesor.

Origen del litio

Se trata del 25% de la producción del Salar de Atacama (Antofagasta) que es propiedad de Corfo y que será explotado por Albermar (ex Rookwod); al que el gobierno está tratando de agregar valor.

Mineral que será vendido a precio preferente a quien se adjudique la licitación, la que preseleccionará a los mejores candidatos durante los siguientes 30 días.

Esto con miras a generar un precedente y quizás un modelo de negocio para el proyecto de explotación del litio de Chile, que está impulsando el gobierno y que debiera estar listo a fin de año.

Precedente

Una fuente cercana a la dirección regional de Corfo indicó que esperaban la presentación de un proyecto que involucrará directamente a la región de Atacama, debido a la potencialidad que tiene la zona no solo por los salares de Maricunga y de Pedernales, ambos de propiedad privada, también por su cercanía a puertos y por la posibilidad de que se concrete el corredor bioceánico proyectado desde el Comité de Integración Atacalar.

Sobre eso mismo, el intendente regional, Miguel Vargas, el martes anunció que en septiembre se comenzará a pavimentar la última etapa del paso San Francisco, desde Portezuelo hasta el límite. De concretarse este proyecto el objetivo es que se produzca un encadenamiento productivo entre Chile y Argentina. E incluso un encadenamiento minero ya que la provincia de Catamarca también cuenta con fuentes importantes de litio.

Sin embargo hasta el momento solo se tiene contemplado la industrialización del 25% de la producción bajo el dominio de Corfo.

Por el momento el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitrán aseguró que el resultado de esta licitación “será la creación de una industria de valor agregado que permitirá a Chile insertarse plenamente en el desarrollo de la electro movilidad, que es la nueva tendencia del mundo para enfrentar el cambio climático y la contaminación de las ciudades, potenciando el consumo de cobre y de litio chilenos”, señaló.

Los intereses desde Corea siguen

En un principio, cuando comenzaron las conversaciones sobre esta licitación, el vicepresidente de la Empresa Nacional de Minería (Enami); Jaime Pérez de Arce indicó que la Coreana Hyundai Eng&Co estaba interesada en generar inversión con el litio en la región de Atacama y se especuló de la instalación de una planta de cerca de mil millones de dólares para la producción de baterías de litio y autos eléctricos. Según lo informado en esa oportunidad, la compañía coreana se presentaría al llamado de Corfo, no obstante la firma decidió no hacerlo, aunque según lo indicado por Mauricio Mora, quien asesoraba en esa oportunidad a la coreana y a otras pertenecientes a Inadel (Industria Nacional del Litio); el interés sigue. “Lo de Corfo es una licitación puntual de un porcentaje del litio de una empresa, pero también está el litio de Chile que está en un proceso que el gobierno tiene que definir cuál es el modelo de negocio a seguir para la extracción del recurso, eso es otro tema y es mucho más grande que 20 mil toneladas de una empresa particular que está en el mercado”, comentó el director ejecutivo de Nexis Consulting, Mauricio Mora.

US$ 600 millones es la inversión total del proyecto de la empresa californiana que presentó su interés a Corfo para industrializar el litio.

30 días tiene Corfo para seleccionar a un grupo de las doce empresas que se presentaron a la convocatoria.

Fuente: Diario Atacama

