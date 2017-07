El incierto futuro de fundición Hernán Videla Lira de Enami

Trabajadores aseguran que la situación actual culminará en el cierre de la instalación. Desde Enami descartan cese de funcionamiento en 2018.

Hace algunos años al interior de la Empresa Nacional de Minería (Enami) se ha hablado de la necesidad de avanzar en la modernización de las instalaciones de la fundición Hernán Videla Lira.

Una situación que a principios de este 2017 ya sonaba como una realidad casi segura, al punto tal de fijar para el año 2020 la puesta en marcha de las nuevas instalaciones. Sin embargo las aspiraciones de la estatal se encontrarían hoy en un punto de incertidumbre.

Una situación que desde el interior de la propia fundición analizan con preocupación, debido a que auguran el cese del funcionamiento de la principal fundición utilizada por los pequeños y medianos mineros del país.

Anuncio Presidencial

El tema surgió luego que el pasado 1 de junio, en el marco de la cuenta pública de la presidenta Michelle Bachelet anunciara que “he encargado a Codelco, InvestChile, Corfo, y Enami que inicien un estudio conjunto para establecer una nueva fundición en la región de Atacama que esté a la vanguardia en tecnología limpia y permita recuperar más minerales”, destacó en su oportunidad la mandataria.

Un anuncio que en su momento fue bien recibido al interior de Enami, pero que hoy estaría complicando el avance del proyecto.

Esto debido que según comunicaron los funcionarios de la fundición “el día 3 de junio cuando Enami debía firmar el contrato con la empresa SNC Lavalin, quien se había adjudicado los estudios de factibilidad del proyecto de modernización el, ministerio de Hacienda no autorizó los recursos”, esgrimen los trabajadores en un comunicado de prensa.

Un sentir que es respaldado por un oficio al que este medio tuvo acceso, con fecha del 30 de junio del 2017 en que el director de presupuestos, Sergio Granados informó a la minera que “se abstiene de identificar el ‘Estudio de factibilidad BBR-BCC para la modernización de la fundición HVL’, situación que será revisada en base a los resultados y recomendaciones de los estudios encargados por la Presidenta de la República”, se lee.

Un estudio que tendrá un plazo de desarrollo de 90 días.

Enami

Un escenario que a juicio del sindicato número 1 de trabajadores de la fundición pone en riesgo el desarrollo del proyecto debido a que estaría “poniendo en riesgo el cumplimiento de Paipote a la normativa medioambiental que en diciembre de 2018 nos regirá, puesto que estos recursos se encuentran considerados dentro del proyecto mencionado, lo que traería como consecuencia el cierre de nuestra fundición”.

Asimismo el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Eduardo Catalano destacó que “es lamentable que la máxima autoridad que rige la minería nacional, se den estos gustitos cuando Chile no tiene el derecho para perder tanto el tiempo”, sentenció.

De igual forma agregó que “yo le tengo miedo a estos plazos que se dan en estas condiciones, porque me dan la impresión de que están ganando tiempo para decir que no”, sentenció el directivo.

Por su parte el vicepresidente ejecutivo de Enami, Jaime Pérez de Arce destacó que la paralización que hoy vive el proyecto “no debiera afectarnos en alcanzar la meta el 2018 (adecuación a la nueva norma ambiental), pero sí nos puede afectar la posibilidad de asegurar ese cumplimiento más allá del 2020 (puesta en marcha de las instalaciones)”, sentenció.

De igual forma el directivo clarificó que la etapa uno del proyecto ya se encuentra en desarrollo y sin contratiempos, debido a que el proyecto hoy detenido se refiere solo a la materialización de la nueva fundición de Hernán Videla Lira.

Congreso

Una situación de la que también acusaron recibo desde Valparaíso. En esa línea el diputado Lautaro Carmona, miembro de la comisión de minería, destacó que “las palabras del Ejecutivo han dicho que lo harán (el proyecto) y yo no tendría nada que por ahora me diga que esas afirmaciones no son reales. No quisiera actuar por prejuicios ni por sospechas”, destacó.

Por su parte el también diputado Alberto Robles señaló que “el impacto de la suspensión del proyecto actual, correspondiente a su ingeniería de factibilidad, es de tal magnitud que podría interpretarse como una forma disfrazada de atrasar el proyecto de modernización que incluso puede ser fatal para la Enami, esto porque está afectando la viabilidad económica de Empresa de los próximos años”, sentenció.

De igual forma el diputado Felipe Ward, miembro de la comisión de minería de la Cámara señaló que es “vergonzoso que un proyecto que fue anunciado con bombos y platillos en una Cuenta Pública, en un acto público y de forma pública por la Presidenta de la República, hoy se sume al canasto de las falsedades de la Nueva Mayoría”.

Normativa medioambiental

Como plazo límite en diciembre 2018 todas las instalaciones correspondientes a fundiciones y termoeléctricas deberán ajustarse a un nuevo marco regulatorio, en materia medio ambiental.

Esta nueva legislación buscará elevar hasta un 95% el control de las emisiones de material particulado (mp) contaminante. Así, se obligará a las industrias de este tipo a retener mayor número de partículas de gases como dióxido de azufre, arsénico y mercurio.

US$6.100 es el costo 2018

US$760 millones 2020

del estudio que Enami buscaba financiar a través del Ministerio de Hacienda.

sería la inversión total que Enami busca concretar, en la realización de la nueva fundición.

