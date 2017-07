Diego Hernández y limitar derecho de explotación minero: “Creo que esa recomendación es ideológica”

Entrevista con el presidente de la Sonami. El representante minero critica la recomendación de la Comisión de Productividad, que acota a 30 años los derechos respectivos. No obstante, el dirigente se muestra más positivo respecto a la industria.

Mejores perspectivas para el futuro de la minería tiene el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández. Y esto, por varios motivos.

Primero, el Gobierno introdujo indicaciones al proyecto de ley que modifica el Código de Aguas, y que subsana parte importante de las aprensiones del sector.

Segundo, a nivel macro asegura que ya pasó lo peor. Por ello, pronostica que, dentro del próximo año, el mercado del cobre debería estar en auge nuevamente.

Sin embargo, hay algo que inquieta a Hernández: una propuesta contenida en el informe de la Comisión de Productividad liderada por Joseph Ramos, que indica que los derechos de explotación deben ser limitados hasta 30 años. Hoy son a perpetuidad.

“No vemos ninguna relación entre esa propuesta y una mejoría de la productividad, y no vemos argumento para proponer eso”, dice. Asegurando que es una recomendación ideológica.

Hoy se vota la indicación respecto a las aguas del minero en la comisión sobre Recursos Hídricos del Senado, ¿cómo lo ven desde Sonami?

-El Ejecutivo hizo indicaciones al proyecto que satisfacen nuestras expectativas, donde básicamente la aguas del minero son del minero y la única obligación adicional es informarlas a la DGA. Eso nos parece sensato y cumple con nuestras expectativas. Como salió el proyecto de la Cámara de Diputado, con las indicaciones de los parlamentarios, era algo que iba a ser muy difícil de controlar y que iba a ser una barrera más para poder tener una operación competitiva.

Considerando los otros puntos de esta ley, ¿desde la Sonami están conformes con el proyecto?

-Creo que el proyecto está mejor que como entró a trámite, pero naturalmente que el tema de la temporalidad de los derechos futuros quedó mal.

Pero sumando y restando, ¿este proyecto mejora o no la legislación del mundo minero?

-Lo complica más. (Específicamente) el tema de la fortaleza de los derechos de agua a futuro.

En otro tema, este año Escondida estuvo por 43 días en huelga y ayer Zaldívar (de Antofagasta Minerals) votó la huelga, ¿cómo ven desde la Sonami este escenario?

-La huelga de Escondida fue una donde todos perdieron: la empresa porque dejó de producir y los trabajadores también porque podrían haber ganado mucho más con la última oferta que les había hecho la empresa. Creo que eso fue un llamado de alerta a todos los otros sindicatos que tienen negociaciones este año, para no repetir lo mismo. En general esa es la postura de los sindicatos, veamos qué es lo que pasa, no descartamos que haya un huelga, pero no creemos que haya una parecida a Escondida con posiciones inflexibles.

Esto pone a Antofagasta -empresa que usted presidió- en una situación compleja, usualmente llegaba a acuerdo antes con los trabajadores.

-Los mecanismos de la negociación colectiva atingentes te llevan a que la mayoría de las veces se vota la huelga, y que es en los buenos oficios donde se llega a algún acuerdo. Así que no es sorprendente que se vote la huelga, es la última presión que hace el sindicato.

¿Responde a la Reforma Laboral, o es un ajuste después de una baja del superciclo?

-Es más lo segundo: producto de un ajuste, los contratos colectivos se tienen que ir adaptando a la realidad, y eso siempre cuesta.

Durante las negociaciones colectivas ha salido a la palestra la presencia de varios asesores, ¿Cómo ven la presencia de terceros?

-Hoy día hay algunos sindicatos que le encargan o contratan asesores para que negocien a nombre de ellos, y ellos están presentes en las negociaciones naturalmente, pero la estrategia y la negociación la lleva el asesor. Eso, nosotros creemos que no es una buena práctica, porque le quita el rol que tiene que tener el dirigente sindical, además el dirigente sindical conoce bien las condiciones de trabajo, los problemas de la empresa. El asesor puede ser muy sólido en materias legales, pero en una negociación colectiva no se trata solamente de negociar el bono sino que lo ideal es que se discutan y negocien todo el resto de las condiciones de trabajo, y la mayoría de ellas no están relacionadas con remuneración y bonos, están relacionadas con las condiciones de trabajo.

A nivel más macro, ¿cómo analizan las magras cifras macroeconómicas del sector?

-Ya tocamos fondo, y las cosas están mejorando. Por ejemplo, el precio de este año está mejor que el año pasado, el costo de producción también. Ahora, en la minería hay mucho efecto retardado en eso, cuando se toman medidas para mejorar el costo o porque la tasa de cambio bajó, el efecto no es inmediato; sino que aparecerán los meses siguientes. Hay alrededor de seis meses que se demora en ir ajustándose, y en algunos casos incluso más, en los precios que están indexado -contratos eléctricos por ejemplo-. Y este año con la huelga de Escondida se retarda más los efectos de mejoría y creo que el Imacec bajó, pero es debido a este efecto. Va a comenzar a mejorar y creo que hacia fines de año estaremos mejor que hacia fines del año pasado. Un ejemplo es que las empresas ya están pagando más impuestos.

Recientemente se dieron a conocer las recomendaciones del informe de productividad, ¿qué le parecieron?

-Se hizo un esfuerzo bastante importante.Las empresas de la gran minería del cobre participaron a través de Consejo Minero en financiar este estudio, y creo que hay muchas conclusiones que son valiosas y que es importante que se tomen en cuenta. Lo que sí no estamos de acuerdo es una recomendación que, sin ningún argumento, propone que los derechos de explotación sean limitados hasta 30 años. No vemos ninguna relación entre esa propuesta y una mejoría de la productividad y no vemos argumento para proponer eso, estamos en total desacuerdo, creo que esa recomendación es ideológica, debilita todo el esfuerzo.

Pero , ¿vieron este estudio como positivo o negativo?

-Tiene muchas partes positivas, pero finalmente, hay este tipo de recomendaciones que si fuesen acogidas, aunque creo que nunca lo serán, son absolutamente contraproducentes con atraer inversión.

“Quien controla a Codelco es Cochilco”

El ex presidente de Codelco tiene una posición clara en el conflicto que enfrenta a la estatal con Contraloría. “Estoy del lado de Codelco sin duda”, dice al ser consultado al respecto. El dirigente gremial asegura que la minera no debe manejarse como una institución pública. “El principal objetivo de Codelco es ganar plata para el dueño, y para eso tiene que funcionar como sus competidores, no puede tener una carga adicional”, comentó. Además, acotó el rol de Contraloría: “El organismo que controla a Codelco es Cochilco y la Contraloría sólo tenía que intervenir en casos extremos o muy graves”, dijo.

En esta línea, advirtió que sería negativo enfrascarse en una discusión legal. “Esto tiene que solucionarse con sentido común”, argumenta.

Fuente: Pulso/Constanza Valenzuela

