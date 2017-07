Jujuy, Provincia de Argentina: A toda máquina en minería

(Revista AreaMinera)Tanto litio como polimetálicos son los minerales que lideran el sector de la capital nacional de la minería en el vecino país.

Respecto a las políticas de gobierno en el sector minero en Argentina, especialmente en la Provincia de Jujuy, en su visita a Chile el Secretario de Minería e Hidrocarburos, Miguel Soler dijo que “desde Jujuy estamos trabajando muy fuertemente en todo lo que es transparencia, gestión, celeridad ambiental y transparencia en el catastro minero desde hace un año y medio para seguir desarrollando la minería que ya teníamos en la provincia, polimetálica y la minería del litio”, dijo.

Agregó que están trabajando fuerte con Minera Exar, que son SQM y Lithium Americas para lograr un pronto anuncio de inicio de construcción de una nueva mina de litio en la Región. “Ya hay una mina de litio que está funcionando, se logró financiar. Una empresa canadiense, Silver Standard, hizo un anuncio de un joint venture, una compra de un proyecto que estaba cercano para evitar el cierre de esa mina, utilizar la planta y continuar el plan de minado, con lo que se extendería por ocho años más de producción en la región de polimetálico”, informó.

Agregó que a esto se suma el fomento de la exploración, porque necesitan el desarrollo de nuevos emprendimientos base para la continuidad del sector. “Porque Jujuy es la capital nacional de la minería en Argentina, y capital de la Pachamama, lo que nos empuja más fuerte para buscar el desarrollo de exploración minero, que respete el medio ambiente, que respete a las comunidades, algo que estamos trabajando, y que genere un derrame en la sociedad, que es lo que buscamos. Que haya bienestar en la gente, valor compartido, que crezcamos todos y que sea una pata más del crecimiento y el desarrollo que necesitamos en la provincia”, indicó el Secretario de Minería e Hidrocarburos, Miguel Soler.

La tecnología es tema fundamental en el sector minero. ¿Argentina ha abierto las puertas a empresas extranjeras para ello?

La minería es algo mundial. No es solo una provincia o una sola región, es el mundo. Estamos abiertos a la incorporación de nuevas tecnologías, nuevos proveedores que nos ayuden a crecer a la Región desde la Provincia, por ejemplo junto con el desarrollo minero se está trabajando fuertemente en el desarrollo de parques industriales, de servicios y prestadores de servicios, sobre todo buscando la asociación o con empresas extranjeras para que nuestros proveedores aprendan, se capaciten y crezcan.

Hay muchas cosas tecnológicas que no se van a poder desarrollar en la zona. Recientemente estuvimos en otras ferias mineras y el recuento de minas importantes activas en el país son 18, es el número que tenemos, en Chile tienen un poco más, yo diría que más de 100… eso también lleva a un desarrollo de los proveedores, de los contratistas, del comercio, totalmente diferente.

La actividad minera ayuda mucho con las exigencias que cumplen para la salud de los trabajadores, el medio ambiente, lleva a los contratistas a crecer y poder prestar servicios en varias áreas más.

Nosotros estamos buscando lo mismo. Jujuy va a estar abierta al diálogo con Chile y otros países de la región, sobre todo pensando en el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la gente, el desarrollo de proveedores locales y lograr que entre todos crezcamos. Sobre todo aquellos que tienen más experiencia ayuden a crecer a nuestra gente y que crezcamos como región y como Sudamérica.

¿Qué aporte hace la minería al PIB de Jujuy?

En general del país es bajo, porque principalmente la minería que tenemos es minería de oro en Patagonia, en San Juan hay un pórfido de cobre que está en producción, pero en Jujuy explotamos plata, zinc y la minería del litio.

¿Qué proyectos mineros tienen?

En Jujuy tenemos dos proyectos, un polimetálico, el Proyecto Chinchillas de la empresa Valle del Cura; y el proyecto Calichero de la empresa minera Exar y hemos trabajado fuerte tanto el año pasado como éste y se ha logrado que las empresas estén haciendo los anuncios de construcción, que no es poca cosa en un momento en que a nivel mundial y a nivel país y regional, donde las inversiones de inicio de construcción son complicadas de tomar porque requieren muchos análisis.

Eso también demuestra una estabilidad y decisión política de Jujuy y de Argentina para llevar ese crecimiento. Como Secretario de Minería estoy participando del Consejo Federal Minero, somos todas las autoridades mineras trabajando para desarrollar la minería, además con países como Chile y Bolivia, porque entendemos que el crecimiento de uno ayuda al crecimiento de todos. Cuando una empresa de exploración está trabajando y se queda sin área, comienza a mirar a los alrededores, salta el charco, salta la cordillera, salta el salar. En eso estamos trabajando.

Yo dependo del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción y estamos trabajando con el Ministro para el fomento de exploración y explotación minera. El Ministerio está fomentando el desarrollo de proveedores, desarrollo de parques industriales. Todo el sistema que nutre a la minería, a la exploración y, posteriormente, se derrame el beneficio porque comienza a generar mano de obra e industria que pueden abastecer a otro tipo de industria.

¿Cuentan con la mano de obra calificada o están capacitando gente?

Jujuy al ser capital de la minería tiene, por ejemplo, una mina subterránea que tiene más de 88 años y ha sido formadora en minería subterránea.

Tenemos también ahora una mina de litio produciendo, el año pasado alcanzó las 17 mil 500 toneladas de carbonato de litio, que no es poca cosa y eso comienza a generar el Know How que necesitamos.

También la mina polimetálica Pirquitas trabajó ocho años y ha dejado un crecimiento en proveedores y en empleo.

Existen en la región también facultades de geología, de ingeniería de minas, escuelas técnicas mineras. Contamos con la gente, nos falta más conocimiento en lo que es explotación de una mina grande, o lo que es el proceso o los contratistas. Dos minas consumen por un peso, 20 minas consumen por 5 pesos. La idea es seguir creciendo.

¿La falencia sería de operadores más que profesionales?

Estaría de los dos lados, a nivel país, y esto es una experiencia personal, cuando se busca currículo de profesionales que hayan trabajado en minería son menos que los que hay en Chile, pero simplemente por la cantidad de minas que tenemos.

En la medida en que vayamos creciendo vamos a tener esas capacidades. De cualquier forma tenemos profesionales muy buenos, con capacidad de formación. Además se está trabajando muy bien con las comunidades y ahí hay ejemplos de pastoras que no sabían manejar más que una bicicleta que hoy están operando un 777 o han operado un motoniveladora y están certificadas para operar en cualquier mina activa en el mundo.

Fue una capacitación de cero que nunca se imaginó que iba a hacer algo más que cuidar una llama y manejar una bicicleta. Por ello en cuanto a mano de obra calificada para operaciones de minas estamos en crecimiento, mano de obra para exploración abundante, mano de obra calificada para ser capacitada, excelente calidad, porque se ha demostrado que se puede.

