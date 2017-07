José Robles, vicepresidente de productividad y costos de Codelco: “No corresponde que negociemos con trabajadores contratistas”

El ejecutivo reconoce que la empresa ha recibido petitorios, que piden triplicar valor de acuerdo marco de 2013. En disputa con Contraloría, pondría “las manos al fuego”, dice porque los contratos auditados se ajustaron a la normativa.

Las negociaciones colectivas de Codelco se han caracterizado por la austeridad, con cero reajuste de remuneraciones y bajos bonos de término de negociación, política que se ha repetido en todos los procesos que han enfrentado con su dotación.

Sin embargo, la estatal ahora se enfrenta a una solicitud de negociación por parte de contratistas, agrupados en la organización denominada Fuerza Nacional de Trabajadores para la Minería, que exigen mejoras en el acuerdo marco del 2013. Pero, el vicepresidente de Productividad y Costos de la minera, José Robles, enfatiza que Codelco no negociará con ellos, ni destinará recursos para sus demandas.

Considerando el nuevo patrón de Codelco en las negociaciones colectivas, ¿cómo enfrentarán un proceso con los contratistas?

En el caso de los trabajadores contratistas, en cierta manera nosotros no hemos negociado nunca con ellos. Quiero dejar bien en claro que, a pesar que nosotros hablamos y recordamos muy responsablemente el acuerdo marco de 2013, ese es un acuerdo contractual entre partes que no tiene el carácter de una negociación colectiva.

A veces se ha intentado confundir a la opinión pública, al decir que eso constituye un elemento de negociación colectiva. El acuerdo marco 2013, para efectos jurídicos, se encuentra plenamente vigente, porque no tiene fecha de término, ha sido un estándar que hemos transferido a las bases técnicas de licitación y en las órdenes de compra que hay en cada uno de los servicios que nos ofrecen las empresas contratistas.

¿Esos trabajadores deben acudir a sus empresas contratistas?

Con la reforma laboral queda totalmente claro que la negociación colectiva es entre esa empresa y su sindicato base.

¿Pese a eso, han llegado petitorios de contratistas?

Han llegado un par de petitorios pero no corresponde que lo presenten a nosotros. Codelco fue un facilitador para implementar el acuerdo marco, y eso ya está hecho.

Si los trabajadores contratistas aspiraran a mejoras salariales o bonos de término de negociación ¿Codelco aportará dinero como lo hizo en el pasado?

No. Si bien es cierto que en el pasado se pagó, fue asociado a compensaciones históricas, y donde el acuerdo marco de 2013 fue una síntesis de todos estos acuerdos previos y un cierre de este proceso de ajuste, de tener un marco regulatorio base. No habrá ninguna condición para que haya una doble negociación.

¿Elevó un petitorio la Confederación de Trabajadores del Cobre?

Las últimas conversaciones que tuvimos con ellos fueron a través de la Agema el año 2015, en la cual quedó claramente establecido por nuestra parte al menos, que el acuerdo marco 2013 estaba vigente. Por eso no se logró establecer una mesa de negociación.

¿Y la agrupación Nelson Quichillao, que lidera Cristián Cuevas?

Sí. Ellos a través de una organización de hecho, que por un lado está la agrupación Nelson Quichillao, y por otro están algunos integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores Contratistas, y otras federaciones, que se aglutinaron en una organización que llaman Fuerza Nacional de Trabajadores para la Minería. Es un petitorio que está totalmente fuera de contexto, excedido totalmente.

¿Qué están solicitando?

Lo que presenta tiene como tres veces el valor del acuerdo marco de 2013 en base anual, lo que no es factible de hacer. Además, a nuestro juicio, no corresponde que esas materias se trasladen a la mandante, sino que ya son situaciones que van a depender de cada tipo de contrato y de cada empresa.

¿Qué costo tendría para Codelco implementar ese petitorio?

Varios millones de dólares por año, que hoy no los disponemos. Tendría un impacto importante en nuestro estado de resultados.

¿Es Cristián Cuevas un interlocutor válido para ustedes?

No descalificamos ni validamos a los representantes de los trabajadores. Las suprasindicales son figuras legales, pero eso no significa que porque se instalen puedan establecer negociaciones con Codelco. Podríamos reunirnos con él, para esta situación o cualquier otra, pero no significa que por ese diálogo estemos hablando de una mesa de negociación.

¿Y negociar con Cristián Cuevas?

No es posible, ni con él, ni con representantes de otras suprasindicales o sindicatos base. Es como si nuestros trabajadores fueran a negociar a otras compañías o al Estado. No corresponde, no estamos mandatados con eso.

Disputa con Contraloría: “Pongo las manos al fuego”

¿Objetaría la Contraloría una negociación con contratistas?

Si hiciéramos una negociación con trabajadores que no son propios, yo ahí sí estaría absolutamente de acuerdo con el contralor si objetara ese proceso, porque estaría al margen de la ley.

¿Cómo afecta a Codelco la disputa con Contraloría?

El tema de la Contraloría es una situación que no es ideal que se produzca, pero es una condición que está ocurriendo, y mientras esto no se defina, nosotros vamos a seguir operando siendo lo más rigurosos posible. Hemos tomado medidas drásticas al interior de la Corporación en las situaciones que se han desviado de la norma que nosotros hemos instalado.

¿Existen irregulares en los contratos con empresas relacionadas?

Estoy directamente encargado de todas las compras que Codelco hace. Si hay alguien que tendría que responder frente a eso sería yo. Por los lineamientos que ha dado el directorio, que ha sido enfático en reglas de transparencia y probidad, hemos llevado a cabo un programa de mejoramiento del sistema de compras de clase mundial. Hemos tomado las mejores prácticas, pero también hemos sido rigurosos en instalar un seguimiento de aquellas empresas que son catalogadas PEP; las empresas expuestas a algún ex funcionario de Codelco; y las empresas relacionadas.

¿Puede garantizar que no hay irregularidades?

A mí me tocó analizar el total de los 302 pedidos que estaban involucrado en esos US$ 783 millones, y le puedo dar garantía que no hay ninguna irregularidad. Pongo las manos al fuego, porque estoy personalmente involucrado en controlar esto. No dejamos pasar una. Estamos igual que Claudio Bravo, no se nos pasa ningún tiro sin que nosotros controlemos a través de nuestro sistema.

¿Todas las compras con empresas relacionadas las ve el directorio?

Cuando se trata de una empresa relacionada, el 100% de esas operaciones son informadas al directorio. Recién ahí se libera la orden de compra para poder ejecutar.

Fuente: La Tercera/Francisco González G.

