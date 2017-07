Servicio ambiental de Coquimbo respalda proyecto minero Dominga

En informe entregado a Comité de Ministros previo a la votación:

SEA de la Cuarta Región desacreditó los argumentos entregados por la comisión, que denegó el permiso para construir la iniciativa de hierro y cobre impulsada por Andes Iron, firma que pretende invertir US$ 2.500 millones.

Un importante respaldo recibió el proyecto minero Dominga por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Coquimbo, luego que el organismo entregara un informe, en el que critica los argumentos dados por la comisión que denegó los permisos para la iniciativa de hierro y cobre que pretende construirse en la zona de La Higuera.

Este documento fue entregado al Comité de Ministros, instancia que deberá revisar la apelación que ingresó Andes Iron, propietaria del proyecto, y que busca obtener luz verde para su desarrollo.

La autoridad ambiental de la Cuarta Región, previo a la votación, había emitido un pronunciamiento favorable al proyecto, posición que ahora reiteró, rechazando los argumentos dados por los seremis en la comisión. Se espera que el Comité de Ministros se pronuncie a fines de mes o durante la primera semana de agosto, cuando se termina el plazo legal de 60 días.

Ante los argumentos de que su informe previo carecía de antecedentes, el SEA de Coquimbo señaló que el documento sí cumplía con los estándares exigidos “para abordar la síntesis del proceso de evaluación de cualquier proyecto sometido al SEIA”.

Agregó que la comisión, pese a indicar que faltaban antecedentes, no se especificó cuáles eran. “No está de más señalar que no se detalló en la votación cuál sería la supuesta información faltante en este”, señaló el informe. También criticó que algunos seremis rechazaran la iniciativa, porque no se aplicaba el actual reglamento del sistema, ya que cuando ingresó Dominga todavía estaba vigente el anterior. “No corresponde a la autoridad cuestionar el ámbito de vigencia de una disposición legal, ni calificar su mérito en comparación con otra norma que no le es aplicable, ni mucho menos sustraerse de su aplicación cuando legalmente corresponda”, se indicó en el documento.

El servicio desestimó , como se dijo en la comisión, que no fueron considerados los impactos sinérgicos que tendría el proyecto -en específico, el terminal marítimo que considera- y el puerto Cruz Grande, aprobado a CAP.

Los números de Dominga

Andes Iron, ligada a la familias Délano y Garcés, esperaba invertir, aproximadamente, US$ 2.500 millones para ejecutar la mina que produciría hierro y cobre, emplazada en La Higuera, Región de Coquimbo.

Según la empresa, la construcción de la faena y el puerto crearía 9.800 puestos de trabajo directos y 1.450 en la operación de la mina. La cifra sube si se considera que por cada empleo directo en la operación de la mina se generarían otros 2,5 indirectos. Es decir, los terceros sumarían más de tres mil.

A esto se agrega el acuerdo marco entre Andes Iron y vecinos de La Higuera para compartir beneficios, generando un fondo comunitario.

1.450

trabajos generaría Dominga en plena operación , según Andes Iron.

2018

es el año en que la compañía esperaba iniciar la construcción del proyecto, en caso de recibir los permisos ambientales correspondientes.

Fuente: El Mercurio/Hernán Vargas S.

