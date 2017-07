Exportaciones mineras revierten tendencia y aumentan por segundo semestre consecutivo

Envíos se incrementaron 9,5% en los primeros seis meses del año:

Los embarques de cobre, en tanto, subieron en un 8% y el superávit comercial de Chile alcanzó US$ 2.493 millones en el mismo período. El Banco Central ha pronosticado un saldo positivo en la balanza comercial del país de US$ 8 mil millones para el presente año.

Las exportaciones mineras revirtieron una tendencia negativa que se arrastró por diez semestres, tras anotar dos períodos de crecimiento consecutivos.

Según cifras del Banco Central dadas a conocer ayer, los envíos mineros se incrementaron 9,5% en los primeros seis meses del año y los envíos de cobre lo hicieron en 8%.

El superávit comercial de Chile alcanzó US$ 2.493 millones en el primer semestre, dado que las exportaciones alcanzaron US$ 31.694 millones, con un crecimiento de 6,1%, y las importaciones llegaron a US$ 29.201 millones, con una expansión de 12,4%. Para el 2017, el Banco Central ha pronosticado un saldo positivo en la balanza comercial por US$ 8 mil millones.

El crecimiento de las exportaciones estuvo impulsado por el cobre y otros productos como el hierro (46,4%), el carbonato de litio (43,7%) y el salmón (28,7%), así como el vino embotellado (3,2%). Mientras que los envíos de uva, manzana y arándanos mostraron caídas, además de los segmentos de maquinaria y equipos (ver infografía).

Por otro lado, las importaciones estuvieron lideradas por las internaciones de automóviles (34,9%), petróleo (44,8%), vestuario (19,9%), camiones (41,5%), celulares (8,9%) y productos químicos (8,3%).

De hecho, dicha tendencia se ha venido notando en el consumo. Según las últimas cifras de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), la venta de autos nuevos ascendió a 135.337 unidades en los primeros cinco meses del año, cifra que representa un incremento de 16,2% con relación al mismo período del año pasado.

Datos del mes y repunte del cobre

En junio, las exportaciones alcanzaron US$ 5.259 millones, un alza de 12,8% en doce meses. Durante el lapso, más de la mitad de los envíos correspondieron a cobre. Los embarques mineros subieron 22,7% en el mes de julio, impulsados por un mejor precio del metal y una recuperación en las exportaciones, luego de la extensa huelga en el yacimiento Escondida en febrero-marzo. Entre enero y junio, las exportaciones del mineral sumaron US$ 14.261 millones.

Fuente: El Mercurio/Mariana Penaforte

