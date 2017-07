Landerretche critica que Contraloría cuestione decisiones de Codelco: No tienen el expertise minero

El presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche, volvió a criticar este viernes que la Contraloría General de la República cuestione las decisiones de la minera estatal.

“A nuestro juicio, la Contraloría ha dado un paso adicional que es no auditar si es que las cosas son legales, sino empezar a emitir juicios sobre si son buenos o malos negocios los que está haciendo Codelco. Nosotros tenemos a Nelson Pizarro como presidente ejecutivo, es una leyenda en el mundo de la minería, 50 años. En Contraloría no tienen a nadie que le pueda disputar su criterio minero. No tienen el expertise ni tampoco las competencias”, afirmó el presidente de la cuprífera, en entrevista con Radio Cooperativa.

Landerretche explicó que la minera tiene una diferencia “jurídica y teórica” con la Contraloría, de cómo debe manejarse una empresa. No obstante, aseguró que también existe una dimensión “comunicacional”: “Hay una serie de actores que han buscado agarrar pedacitos de esta información para contribuir a la industria del escándalo. Agarran temas del pasado que son previos a este gobierno corporativo y generan escándalos. Hay hartos actores que deberían ser más responsables con la información”.

Así, el presidente de la estatal manifestó que es “injusto y doloroso”.

Landerretche defendió las indemnizaciones de los planes de egreso de Codelco, cuestionados por la opinión pública: “Son montos que para cualquier persona pueden parecer increíbles. Pero es cierto, y la gente tiene que entender, que los sueldos y las remuneraciones de la minería son muy diferentes al resto del país, y aún más diferentes en el súper ciclo. Es un sector altamente rentable y que trabaja con gente muy cualificada”.

Respecto a su continuidad como presidente del directorio, apuntó que ve “cada vez más difícil que eso sea posible”. “Habría que ver las condiciones, pero no lo veo mucho”, sentenció.

