Sin acuerdo se mantienen las negociaciones en AMSA

Viviendo horas cruciales y aún sin acuerdo se mantienen las dos negociaciones colectivas que enfrenta simultáneamente Antofagasta Minerals (AMSA) en la región. Mientras el Sindicato de Trabajadores de Zaldívar comienza mañana a votar la huelga, los supervisores de Centinela ya la aprobaron con un mayoritario 85% y están a la espera de iniciar la etapa de Buenos Oficios.

Efectivamente, el lunes el Sindicato de Supervisores de Minera Centinela -compañía que unificó a El Tesoro y Esperanza- aprobó con amplia mayoría la huelga tras semanas de tratativas con el equipo negociador de la minera.

La organización -que reúne a 393 de los 445 supervisores de la compañía- se quejó que la minera no sólo no accedió a varios de los aspectos “fundamentales” de su proyecto de contrato colectivo, sino que además intentaba desconocer algunos beneficios que ya consideraban adquiridos.

De acuerdo a lo informado por la organización sindical, están a la espera que Centinela formalice su petición de Buenos Oficios ante la autoridad laboral, para lo cual tiene plazo hasta mañana. Esta instancia de mediación aplazaría la materialización de la huelga por cinco días más.

En el caso de la negociación en Minera Zaldívar -cuya propiedad comparten AMSA y Barrick en partes iguales-, la etapa de negociación finalizó el martes sin acuerdo y la directiva está en proceso de difundir los alcances de la última propuesta de la minera antes de comenzar la votación a partir de mañana.

Pese a que hay un acuerdo entre las partes para no entregar detalles de las tratativas a través de los medios, fuentes sindicales han manifestado su decepción por los alcances de la propuesta empresarial. Se espera que hoy el sindicato emita un comunicado informando sobre el estado de la negociación.

El Sindicato de Trabajadores de Minera Zaldívar es asesorado por el abogado Marcos López, el mismo que dirigió al Sindicato N°1 de Escondida durante el último proceso que culminó sin acuerdo tras 44 días de huelga.

En su historial, AMSA -brazo minero del Grupo Luksic- jamás ha enfrentado un proceso de huelga. Quizás por eso la presencia ayer en la zona del presidente ejecutivo de Antofagasta plc, Iván Arriagada, aunque desde la compañía afirmaron que se trató de una visita agendada con mucha anterioridad y que responde a la revisión de metas en cada operación.

Lo que ocurra en Zaldívar será un referente para la negociación que -en aproximadamente un año más- deberá volver a enfrentar Minera Escondida con su Sindicato N° 1 de Trabajadores, luego que éstos decidieran acogerse al artículo 369 del Código del Trabajo que les permitió extender el actual contrato colectivo por 18 meses.

En aquella oportunidad, la organización sindical apostó a utilizar esa herramienta legal con el objetivo de empezar un nuevo proceso bajo las normas de la Reforma Laboral, que -entre otros aspectos- les asegura un piso de negociación.

Sin embargo, las interpretaciones respecto de este piso son divergentes entre las empresas y los sindicatos, lo que seguramente llevará alguno de estos procesos hasta los tribunales.

“Ese escenario judicial es inminente, y no sólo respecto del piso, sino también de muchos otros aspectos de la Reforma que no están claros, por ejemplo las adecuaciones necesarias, que a mi modo de ver no son más que los rompehuelga”, advirtió la asesora jurídica laboral y sindical, Adriana Rivera.

Según la profesional, es altamente probable que las próximas negociaciones colectivas -no sólo en la minería- se desarrollen de manera anticipada. “La Reforma eliminó el artículo que restringía la huelga a la negociación reglada, y la Corte Suprema ya reconoció la huelga como un derecho constitucional, por lo que podría darse en una negociación directa”, dijo.

