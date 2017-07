Codelco simplifica estructura y elimina filiales en paraísos fiscales

La mesa dirigida por Óscar Landerretche consideró conveniente que la estatal termine su presencia en este tipo de jurisdicciones, como Bermudas.

“Hay una política de este directorio de reducción de las filiales. Codelco por alguna razón tenía una cantidad enorme de filiales que no se usaban, que vienen de periodos anteriores, y habían algunas filiales que de mucho tiempo atrás estaban constituidas en lugares que no corresponde, paraísos filiales. Eso han ido cerrando todas”.

Esas fueron partes de las palabras emitidas por el presidente de Codelco, Oscar Landerretche, durante la comisión de Energía y Minería de la Cámara de Diputados, donde se abordó los cambios en que ha avanzado la estatal por mejorar su gobierno corporativo, además de la disputa con Contraloría por el marco legal que prima sobre la minera.

Y justamente, uno de los temas que abordó Landerretche es el trabajo que han realizado al interior de la mesa para disolver y liquidar aquellas sociedades constituidas en los llamados paraísos fiscales, que entro otros permiten la reducción impositiva.

Una de las filiales de la estatal, que fue descartada en 2016, fue la sociedad Copper Partners Investment Company Limited (Cupic), en la que compartía propiedad con la minera estatal china Minmetals. Esta sociedad estaba radicada en Bermudas y fue investigada por el Servicio de Impuesto Internos (SII) por las operaciones de venta de cobre por parte de la estatal.

Codelco International Limited, fue otra de las sociedades que fueron eliminadas. Constituida en Bermudas en 2000, es dueña de Cupic y de Codelco Technologies Limited, también constituidas en dicho paraíso fiscal. La segunda es dueña, a su vez, de la sociedad Ecometales, constituida también en paraísos fiscales.

Estas filiales fueron eliminadas por orden del directorio en 2015, argumentando que “se considera conveniente que Codelco termine su presencia en jurisdicciones que para la OCDE constituyen paraísos fiscales”.

Cabe recordar que la presencia de Codelco en paraísos fiscales ha salido nuevamente a relucir luego de que el actual candidato por Chile Vamos, Sebastián Piñera, fuese cuestionado por tener sociedades off shore. En respuesta, el ex Presidente recordó que la estatal también utiliza estos mecanismos. “El hecho de tener una filial en las Islas Vírgenes Británicas es legal y legítimo y no significa ninguna evasión de ningún impuesto. Muchas empresas chilenas, incluyendo Codelco, también tienen o tenían filiales en las Islas Vírgenes”, dijo al ser cuestionado por este tema en el programa Tolerancia Cero.

Fuente:Pulso/Constanza Valenzuela

