El 75% de proyectos aprobados por el SEA entre 2014 -2016 fue de inversión no minera

Este año la proporción es similar, ya que de 89% de las iniciativas con calificación ambiental pertenecen a los sectores de energía e inmobiliaria.

El monto total de las iniciativas en los últimos tres años asciende a US$78.518,4 millones.

En los últimos tres años se han aprobado proyectos de inversión en el Sistema de Evaluación Ambiental por US$78.518,4 millones, de los cuales sólo el 25% corresponde a inversión minera.

Estas cifras entregadas por el Ministerio de Economía confirmarían las declaraciones de algunos economistas y autoridades que han señalado que la inversión no minera no ha disminuido en estos últimos años, sino que por el contrario ha aumentado confirmando con ello el impacto que produjo el descenso del precio del cobre en ese componente.

Si se desglosa el resultado las cifras son elocuentes: en 2014 se otorgó la calificación ambiental (RCA) a proyectos por US$26.952,1 millones, de los cuales US$24.681,22 millones correspondieron a obras no relacionadas con la minería. Sólo US$2.270,88 millones eran iniciativas de la minería equivalentes al 8,4% del total. Cabe recordar que en este año el cobre sufrió su primera gran caída y pasó -según el informe de Cochilco basado en el promedio de la Bolsa de Metales de Londres- de US$3,6 la libra a US$3,3, lo que representó un fuerte remezón si se observa que en 2011 el valor promedio anual era de US$4,02 la libra.

En 2015, en tanto, las obras que fueron aprobadas en el sistema RCA llegaron a US$23.127,4 millones, de los cuales, sólo US$5.142,3 millones provenían desde el sector minero, es decir un 22%. En ese año el metal rojo ya había caído de la barrera de los US$3 situándose en promedio en US$2,64.

El año pasado las iniciativas presentadas y aprobadas no mostraron un comportamiento tan dísimil, ya que un 43% correspondió a proyectos mineros por un total de US$12.275 millones, versus un 57% de iniciativas no mineras por US$16.163,8 millones. El precio anual promedio del cobre el año pasado fue de US$2,4, que puede ser considerado el más bajo de los últimos 10 años, debido a que este 2017 el promedio entre enero y mayo fluctúa en US$2,75.

Los cinco proyectos con mayor inversión que lograron RCA entre 2014 y 2016 fueron RT Sulfuros de Codelco por US$5.400 millones (2016); Desarrollo de Minera Centinela por US$4.350 millones (2016) ambas en la Segunda Región; la modernización y ampliación de la planta Arauco de Celulosa Arauco por US$2.000 millones (2014) en la Región del Biobío; la planta de concentración solar de Copiapó Energía Solar por US$2.000 millones (2015) en la Región de Atacama; y Proyecto Santo Domingo de la minera de igual nombre en la Tercera Región por US$1.800 millones (2015).

Primer semestre

Este año la situación no ha sido tan diferente, ya que en el período enero-mayo se han aprobado 136 proyectos de inversión por US$8.202 millones, de los cuales US$7.325 millones corresponden a sectores distintos a la minería. De ellos la mayoría con RCA proviene del sector no minero donde destacan energía con 38 proyectos y una inversión acumulada de US$ 6.714 millones y el sector inmobiliario con 28 iniciativas con un monto de US$ 611 millones.

Entre los proyectos más relevantes ratificados por el sistema ambiental en este período 2017 se encuentran la planta de concentración solar de potencia de la empresa Tamarugal Solar por US$2.700 millones a ejecutarse en la Región de Tarapacá; la Central de ciclo combinado Los Rulos en Cerro el Plomo por US$594 en la Región de Valparaíso; y el Parqué Eólico Victoria por US$550 millones en la Región de La Araucanía.

“En la inversión no minera la que encabeza es el sector energía que para el período tiene una inversión promedio anual de US$13.245 millones”, comentó el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes. Estas cifras corroboran lo señalado por el ex ministro y ex presidente del Banco Central, José de Gregorio, quien llamó la atención sobre la composición de la inversión y la necesidad de diferenciar entre minera y no minera, considerando que la primera responde más a factores externos como el precio del cobre.

También autoridades apuntaron en ese sentido: el presidente del instituto emisor, Mario Marcel, afirmó que el pronóstico de una mayor Formación Bruta de Capital Fijo -indicador de la inversión- de 3% para 2018 se basa en que el componente minero deje de caer y que el no minera se mantenga a una tasa moderada de expansión. Y por su lado, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, apuntó a que, como promedio anual, la inversión en Chile ha caído menos que en Australia y Perú que en Chile, dando cuenta que los factores internos no pesaron tanto como apunta el “mercado”. Los números indican que en el mismo período (Gobierno de Bachelet), la inversión en Chile bajó 2,1% en promedio, en Australia un -2,3% y en Perú retrocedió 4,1%.

