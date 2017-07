Landerretche y medidas de transparencia en Codelco: “Se dijo no a favores y mi relación con los políticos y el PS se deterioró”

“Cuando llegué a Codelco los primeros meses tuve una ola de solicitudes desde todas partes”, reconoció el presidente del directorio de la minera.

El presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche, reconoció que las prácticas de transparencia al interior de la minera -por ejemplo cortar favores políticos-, le han traído desencuentros con varios parlamentarios, incluidos los del Partido Socialista.

“Cuando llegué a Codelco los primeros meses tuve una ola de solicitudes desde el mundo político, de todas partes. Se quería apoyar que personas tuvieran empleo en Codelco, que personas fueran ascendidas, otros me llamaban para que se despidiera a gente, o que se asignaran contratos sin licitación… En muchos casos lo que movía a algunos de estos actores públicos no era su interés necesariamente, sino que simplemente favorecer a las empresas o profesionales de su región, que es un rol que pueden tener los diputados”, dijo en entrevista con EmolTv.

Añadió que “lo que hice fue hacerles ver que eso no era apropiado y básicamente decir que no, no y no… y uno se gana bastantes enemigos en eso y parte de la irritación que se generó se la atribuyo a eso”.

Landerretche aseguró que la administración decidió que todas estas peticiones debían ser reportadas en actas del directorio, lo que frenó en muchos casos la solicitud de favores. “Desde que el directorio hizo eso, se redujo muchísimo el flujo de solicitudes, pero también tengo que decir que mi relación con algunos políticos de las zonas mineras se vio deteriorada, eso es evidente, y con el Partido Socialista también: siempre es más difícil cuando uno le dice que no a los propios.

Pero ojo, yo veo que lo hago por el propio bien de ellos”, afirmó. Por último, dijo que a la “política le falta estudiar los temas con un poco más de seriedad y darse cuenta que a veces un estadista tiene que limitarse respecto de lo que le conviene en términos comunicaciones, por el bien del país. Codelco es una empresa muy importante para la minería chilena, pero también lo es para los chilenos, por la cantidad de recursos que genera para el Estado”.

Concluyó que “todas las instituciones del Estado y todos los actores públicos tienen la responsabilidad de ser cuidadosos y cuidar la reputación de una compañía que es de todos, de criticarnos, por cierto, háganlo cuando nos equivocamos, pero esto de usar cosas del pasado para desprestigiar y atacar un esfuerzo genuino de mejoría de los gobiernos corporativos y de las prácticas, me parece que es un poco egoísta”.

