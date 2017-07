Presidente de BHP lamenta compras por US$ 20,000 millones en shale

El presidente de BHP Billiton Ltd., Jacques Nasser, dijo que el momento elegido para la ola de adquisiciones por US$ 20,000 millones en el sector de shale estadounidense en el 2011 fue un error y que si la compañía minera pudiera volver atrás, no invertiría en los activos.

Los comentarios de Nasser, que pasará el relevo como presidente al director más joven, Ken MacKenzie, el 1 de septiembre, se hacen eco de las declaraciones del máximo responsable del grupo, Andrew Mackenzie, en mayo, quien dijo que no se eligió bien el momento de los acuerdos.

“En lo que se refiere al shale, si tuviese que volver atrás, y sabiendo lo que sabemos hoy, no lo haríamos”, dijo Nasser en su reunión de Sídney. “El momento elegido fue un error”.

La mayor minera del mundo ha sido objeto de críticas desde abril, cuando el inversor activista Elliott Management Corp. hizo públicas sus demandas a una revisión independiente del negocio del petróleo y castigó unas decisiones de gestión que, según alega el fondo, han destruido un valor de alrededor de US$ 40,000 millones.

BHP está considerando nuevas ventas de activos de gas shale en Estados Unidos ante un mayor escrutinio de la división por parte de los accionistas.

“Reconocemos que las adquisiciones que nos llevaron a este negocio no eligieron un momento oportuno, que pagamos un precio demasiado alto y que el rápido ritmo de desarrollo al principio no fue óptimo”, dijo Mackenzie en una conferencia el mes pasado. “Fue demasiado rápido. Y hemos aprendido la lección”.

Las acciones de BHP ganaban 1.3% a las 11:42 de la mañana en Londres.

Fuente: Gestión- Bloomberg

