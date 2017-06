Inversión ingresada a trámite ambiental el primer semestre baja a la mitad en 2017

La cifra representa un descenso de US$ 25.479 millones y corresponde a un total de 336 proyectos.

Una baja del 53%, equivalente a US$ 25.479 millones, registró la inversión ingresada a trámite ambiental en el primer semestre de 2017 respecto al mismo período del año anterior, siendo esta la baja más fuerte de la década para un primer semestre entre un año y otro.

De acuerdo con datos públicos del servicio, entre el 1 de enero y el 28 de junio de este año -es decir, faltando dos días para el término del período- iniciaron su tramitación 336 proyectos, que en total suman una inversión de US$ 22.224 millones. Los proyectos eléctricos solares El Loa y Tamarugal, ligados a la empresa Andes Green Energy, son los que mayor inversión registran, con US$ 6.500 millones y US$ 4.500 millones respectivamente; mientras que más atrás aparecen proyectos de ampliación de instalaciones mineras de Sierra Gorda y Codelco, con una inversión de US$ 2.000 millones y US$ 1.400 millones.

Si bien, el año pasado el número de proyectos sólo fue 16% más alto que en el actual ejercicio, la diferencia central es el monto asociado a ellas, que en 2016 sumó US$ 47.703 millones. Entre las iniciativas destacaban, igual que ahora, las unidades solares. Eso sí, las cifras actuales son más altas que las de 2015 (US$ 19.515 millones) y 2014 (US$ 10.712 millones), pero están lejos de los más de US$ 30 mil millones de 2012 y 2013.

Razones

Para Ricardo Irarrázabal, ex director del SEA en el gobierno de Sebastián Piñera, la inversión ingresada funciona como un indicador de la expectativa de crecimiento. “ De alguna manera, detrás de una baja en el ingreso de inversión al SEA hay una caída en la credibilidad en cuanto a crecimiento económico y a la factibilidad de los proyectos”, sostiene, agregando que los titulares de los proyectos están siempre a la espera del “momento adecuado” para la inversión. Eso, considerando que previo a la construcción está el proceso de evaluación ambiental, un trámite que como mínimo podría durar hasta dos años.

“Una situación de incertidumbre económica se refleja rápidamente en el ingreso de proyectos al SEA, es un indicador bien efectivo, porque no solo muestra si se quiere o no hacer una inversión, sino que es empezar el proceso de una inversión con la evaluación ambiental previa”, indica.

Respecto al alto número de inversión consignado en el mismo período de 2016, Irarrázabal señala que esta situación se produjo por “ciertos proyectos específicos, lo más probable de la minería, que generan esa diferencia en cuanto a montos”.

Factor político

El descenso entre 2016 y 2017 es, además, la mayor caída porcentual de los últimos diez años. Sin embargo, el monto de inversión no es el menor, por el contrario, es el cuarto más alto de los últimos diez años. Pero por número de proyectos la situación varia, siendo la segunda cifra más baja del periodo, sólo superada por las 303 iniciativas de 2014.

La baja en el monto de inversión, a juicio de Irarrázabal también se puede explicar por una influencia de decisiones políticas en la evaluación de las iniciativas. “Dentro de los temas que causaron más incertidumbre están los factores políticos en la evaluación ambiental. Aunque se haga el tema técnico de manera perfecta, una decisión política puede afectar la evaluación ambiental de un proyecto”, plantea, poniendo como ejemplo a HidroAysén y a Minera Dominga.

