4,9% de la dotación de El Teniente es femenina

Seis mujeres se sumaron a la División en los últimos meses para aportar en diversas áreas, desde sus respectivos cargos y tareas, a la conformación de equipos más diversos que contribuirán a las metas de productividad fijadas por Codelco.

El Teniente cuenta con seis nuevas integrantes que se sumaron para cumplir diversos roles, desde superintendentas y directoras hasta mantenedoras mecánicas; lo que representa un paso más en la transformación organizacional que permita construir equipos más diversos.

Si bien la División cuenta solo con 221 mujeres entre sus filas, que representan el 4,9% de la dotación propia, el objetivo del actual proceso es avanzar en un cambio cultural que permita a El Teniente contar con mayor diversidad para que, en 2020, se concrete la meta autoimpuesta por la Corporación de alcanzar un 11% de participación laboral femenina.

Pese a que la minería históricamente fue considerada como una actividad masculina, al punto que recién en 1996 se derogó el artículo del Código del Trabajo que impedía el ingreso femenino a las faenas, esa visión cada vez tiene menos asidero. Y así lo dejan en claro quienes hoy trabajan directamente con mujeres.

Para Juan Rubio, jefe de Mantenimiento Molienda Convencional y Unitaria y supervisor de Mical Soto y Estefanía Herrera, el incluir mujeres en su equipo “ha sido una novedad que nos llevó a modificar todo, partiendo por el lenguaje en un grupo formado solo por hombres. Pero es positivo, ambas han asimilado completamente su labor de mecánicas, en terreno, haciendo las tareas que desarrollamos día a día”.

Gabriel Corral, jefe de Unidad Planificación y Confiabilidad de la Superintendencia Mantenimiento Mina, trabaja junto a Natalia Yáñez, quien se integró a El Teniente a principios de mayo.

A su juicio, la llegada de Natalia “aporta de manera directa a los objetivos del negocio, ya que desde su experiencia le da una mirada fresca a la organización para motivar el cumplimiento de normas y estándares de seguridad. Y como jefa del área, asegura la confiabilidad de los activos para el cumplimiento de los planes de producción dentro del presupuesto comprometido”.

Valentina Santelices, gerenta de Sustentabilidad y Asuntos Externos

Un cambio cultural que no se detiene

Para la gerenta de Sustentabilidad y Asuntos Externos, Valentina Santelices,

“está demostrado que los equipos mixtos de trabajo generan innovación, aumentan la creatividad e impulsan el surgimiento de ventajas competitivas adicionales en el negocio, además, por cierto, que tienden a generar climas laborales positivos y mejoran la convivencia entre los integrantes, tal como hemos podido evidenciar en los equipos en que recientemente ya se han incorporado mujeres”.

La ejecutiva resaltó que en un escenario donde el negocio minero es estrecho pero que mantiene la exigencia de entregar excedentes al erario nacional, “no podemos dejar de lado ningún aporte. Estamos convencidos que con diversidad en nuestros equipos y balance de género, vamos a contribuir más significativamente a los desafíos que el país nos impone”.

Protagonistas del cambio

Karen Alarcón, directora de Salud Ocupacional, Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional:

Médico cirujano de la Universidad de Santiago de Chile y Magíster en Salud Pública con mención en Salud Ocupacional de la Universidad de Chile, ex directora médica del Instituto de Seguridad del Trabajo (IST), División O’Higgins.

“Valoro mucho el haber llegado a El Teniente, con muchas expectativas y objetivos propuestos para los próximos años, en especial porque la salud ocupacional cada vez adquiere más relevancia en la empresa y el país. Espero aportar como médico y mujer, con una mirada distinta, que ayude a un crecimiento conjunto, de la mano con la visión de las nuevas generaciones, que entienden que tanto hombres como mujeres pueden contribuir por igual”.

Natalia Yáñez, jefa de Confiabilidad Superintendencia Mantenimiento Mina, Gerencia de Minas:

Ingeniera Civil Mecánica de la Universidad de Chile y Magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención Mecánica de la misma universidad. Ex ingeniera de Mantenimiento en Gerdau Aza.

“En mi cargo debo monitorear el estado de la flota, ver mejoras continuas de los equipos, aumentar la disponibilidad para proporcionar mejor servicio a la operación y también cuidar nuestros activos. En el área de confiabilidad hay mucho por hacer para que volvamos al primer lugar de la Corporación. Confío en que lo vamos a lograr gracias al trabajo en un equipo que me ha enseñado mucho, me ha hecho partícipe y me ha tratado de igual a igual”.

Carla Díaz, superintendenta de Tranques y Relaves, Gerencia de Operaciones:

Oriunda de Salvador de Bahía, Brasil. Ingeniera Civil Hidráulica de la Universidad de Chile, con vasta trayectoria en áreas de Ingeniería, Planificación, Construcción y Operación de Tranques de Relaves. Ex integrante de Angloamerican, tranque Las Tórtolas.

“Mi principal desafío es llevar los tranques de El Teniente a un nivel de excelencia y concientizar a la organización sobre la relevancia del área, ya que cualquier vulnerabilidad o incumplimiento de nuestra parte representa un riesgo asociado a multas o cierre. Creo que las mujeres tenemos harto que aportar, en lo profesional o técnico pero también con una visión distinta de ciertos ámbitos para el clima laboral. Se piensa que el mundo minero no está tan abierto para nosotras, pero eso no se percibe en el trabajo o en los pasillos y es sumamente valioso porque demuestra que la mentalidad cambió”.

Sandra Alarcón, ingeniera de Proyectos, Gerencia de Innovación:

Ingeniera Civil Industrial de la Universidad de Concepción y MBA de la Universidad de Chile, ex ingeniera de Control de Proyectos en la Gerencia de Evaluación de Inversiones y Control de Proyectos en Casa Matriz.

“Mi principal labor es realizar la contraparte para los proyectos del Plan Desarrollo Alternativo de la División, principalmente para Andes Norte. En Casa Matriz fui seleccionada para formar parte del equipo que trabajó con Recursos Humanos en el proceso de certificación de la norma 3262, y creo que con mi experiencia puedo aportar durante este camino que inicia la División, además de ayudar a difundir la norma y su importancia”.

Estefanía Herrera, mantenedora mecánica Molienda Convencional:

Técnico nivel superior en Mantenimiento Industrial Inacap Valparaíso, ex mantenedora industrial en empresas CCU y Viña Errázuriz, con paso como aprendiz por Anglo American División Fundición Chagres.

“Creo que mi presencia contribuye en el sentido que si soy buena abro puertas a que ingresen más mujeres, por eso es importante demostrar que somos capaces, ya que cuesta bastante entrar a un mundo ligado con los hombres. Veo que El Teniente va bien encaminado, cada vez hay más mujeres y muestra un esfuerzo por otorgar nuevos espacios, así que creo que a futuro esto va a ser una constante y cada vez vamos a tener mayores opciones”.

Mical Soto, mantenedora mecánica Molienda Convencional, Gerencia de Plantas:

Contadora Auditora del AIEP Rancagua, técnico en Mecánica Automotriz IPChile Rancagua e ingeniera en Mecánica Automotriz y Autotrónica IPChile Rancagua. Ex asesora y jefa subrogante Servicio Técnico Coseche Rancagua.

“Mi meta siempre fue entrar a Codelco, en lo que fuera, y lo busqué con diversas postulaciones hasta que se dio la oportunidad, que espero aprovechar al máximo demostrando mis capacidades. En general el mundo mecánico es bien machista, pero me recibieron muy bien y ahora sólo resta esforzarse harto, apoyar a mis compañeros en todo lo que pueda y estar consciente de que soy capaz. A futuro veo a El Teniente mucho más diverso y equitativo en cuanto a género, creo que cada vez las mujeres vamos a estar más presentes y con roles más activos”.

