Precio del cobre terminaría primera parte del año con un alza de 5,84%

Se prevé que el metal rojo podría alcanzar los US$ 3 la libra recién en 2018:

Que el valor aumente dependerá, según analistas, de la fortaleza de la demanda china y de cómo evolucione el crecimiento global.

Con la huelga en Minera Escondida y la paralización en su producción -que duró más de un mes entre febrero y marzo-, los analistas predijeron que el cobre podría alcanzar los US$ 3 la libra a fines de este año. A un día para que finalice el primer semestre, el precio ha estado más cerca de US$ 2,6 que de su máximo de US$ 2,79 de febrero. Este año ha subido 5,84% y ayer cerró en US$ 2,64.

Analistas concuerdan en que el valor del metal dependerá en gran medida de la fortaleza de la demanda china, ya que consume cerca del 45% de la demanda mundial de cobre, y que este podría alcanzar los US$ 3 la libra recién el próximo año.

Maritza Araneda, socia de KPMG, dijo que el precio no debería caer más de como está actualmente y espera que suba gracias a que el gigante asiático ha confirmado que crecería sobre el 6,5% estimado para este año, lo que podría incidir en la demanda de cobre. Pedro Pablo Larraín, gerente general de Sartor, estima que “este año el precio del cobre se mantenga en niveles de US$ 2,8, con un sesgo alcista que lo podría llevar a US$ 3 en 2018, siempre y cuando sea acompañado de un mayor crecimiento mundial”. Juan Esteban Fuentes, head of South America de la consultora CruGroup, y Luis Méndez, gerente general de Banmerchant Capital, comentan que el próximo año el precio podría llegar a US$ 3.

El petróleo tampoco ha rendido según lo esperado. A fines de junio termina el primer acuerdo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en el que pactaron recortar la producción en 1,2 millones de barriles diarios. Pero, al no obtener el efecto esperado, la OPEP y otros países decidieron extenderlo por nueve meses más.

En lo que va de 2017, el crudo WTI -referencial para EE.UU. y Chile- ha caído 16,72%, transándose ayer en US$ 44,74 el barril. Larraín, de Sartor, espera que para fin de año el precio llegue a los US$ 40-45 el barril: “Se espera que el desequilibrio se normalice el próximo año, producto de una mayor demanda como consecuencia de un esperado mayor crecimiento económico”.

Fuente: El Mercurio/F. Gattavara

