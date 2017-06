Presidente ejecutivo de Dominga defiende la importancia de este mega proyecto

El presidente ejecutivo de Dominga fue invitado por la CChC de La Serena para explicar el proyecto al gremio y empresarios del sector. Entre otras cosas, el ejecutivo señaló que en un país minero, el empresariado chileno debería participar de la industria del metal.

Después del rechazo que tuvo el proyecto minero Dominga en la Comisión de Evaluación Ambiental de la región, Iván Garrido, presidente ejecutivo de Andes Iron, explicó durante una exposición al gremio de la construcción de la región, la visión de negocios de la compañía chilena y cómo proponen desde Dominga, conducir los recursos naturales del sector de La Higuera, si se aprobara el proyecto.

“Lo medioambiental pasó de ser una estrategia, a ser un punto esencial dentro del proyecto. En la estructura de negocios de hoy en el mundo, no hay que diseñar estrategias que tengan que ver con el medio ambiente, sino que debe ser incorporado como un punto relevante del core business, del núcleo de la gestión de la compañía. De lo contrario, está en peligro el retorno de ese emprendimiento”, señaló Garrido durante una presentación en la Cámara Chilena de la Construcción de La Serena.

Durante la reunión de camaradería, que contó con una amplia concurrencia, los asistentes se mostraron abiertos a escuchar el proyecto, y se culminó con una ronda de preguntas, donde algunos empresarios detallaron sus dudas.

EL IMPACTO DE DOMINGA EN LA REGIÓN Y EL PAÍS

El proyecto Dominga es una mina de clase mundial que busca extraer hierro, cobre y oro. Es un yacimiento de gran tamaño ubicado en la Cordillera de la Costa, mientras que en Chile, el grueso de los yacimientos está en la cordillera principal.

Los depósitos en este sector son del orden de los 300 millones de toneladas, mientras que Dominga guarda 2 mil millones de toneladas y el distrito minero de El Tofo, donde se ubica el proyecto, tiene del orden de 5 mil millones de toneladas, especificaron desde la firma. “En la región de Coquimbo hay una riqueza importante. Es tal el valor del yacimiento, que es como hablar de una mina de oro. Además, la situación de mercado del mineral que se va a explotar, es muy favorable. Estamos hablando de recursos significativos para la región y para el país. Por lo tanto, amerita una reflexión profunda respecto a la institucionalidad medioambiental respecto a cómo en Chile nos ponemos de acuerdo para beneficiar esta riqueza que tenemos, y que necesitamos para el crecimiento”, enfatizó Iván Garrido.

DOMINGA TENDRÍA RETORNOS DEL 20%

El presidente ejecutivo de Dominga opinó también que la región de Coquimbo es una zona minera. Si bien el colectivo nacional ve el turismo como uno de las principales actividades, si se observan los indicadores económicos la minería tiene un impacto por sobre un 30% en Coquimbo, mientras que en el país completo, es del orden del 14%. Es una actividad económica que hoy, sin la existencia de Dominga, tiene una motivación económica importante. “Lo que tenemos en el distrito de El Tofo, al norte de la región, es otro Pelambres. El impacto que debería tener la mina, si se hacen bien las cosas medioambiental y socialmente, es sustantivo. Esto significa que tenemos que discutir cómo se resuelven las legítimas dudas respecto al desarrollo”, explicó al público asistente.

“Dominga es un proyecto que tiene tasas de retorno del orden del 20%, mientras que Codelco tiene una tasa de 14%. Con estas cifras a la vista, en un país minero, el empresariado chileno debería participar de la industria del metal”, señaló.

INVERSIÓN Y DETALLES DEL PUERTO

Dominga es un proyecto minero que hasta el momento, ha invertido US$ 8 millones en exploraciones y US$ 300 millones en prospección, US$ 26 millones de los cuales se inyectaron en el estudio de impacto ambiental. Y el monto total que se requiere para construirlo es de US$ 2.500 millones y los fondos, se solicitan a la banca internacional, señaló Garrido.

El ejecutivo recalcó la idea de que se trata de una propuesta minera-portuaria que busca también instalar un puerto en el sector, ya que, según explicó, los volúmenes de transporte del mineral de hierro son importantes, más que los que se usan cuando se exporta oro o cobre. “El hierro se debe transportar en mineroductos o en trenes. Por lo tanto la construcción de un puerto es esencial en la estructura de costos de la mina y en la eficiencia del proyecto. La idea se refuerza al tomar en cuenta que el yacimiento está en la costa del Océano Pacífico y frente a Asia”, dijo.

Totoralillo Norte es el lugar que se propone por tener dos atributos importantes: la factibilidad portuaria por la facilidad que tiene los barcos de llegar, y por tener una geomorfología benigna para acopiar el tonelaje que requiere el distrito, y también la región. “Y es que si se quiere hacer el túnel de Agua Negra, esta conectividad bioceánica entre el Atlántico, Brasil, Argentina y Chile es fundamental”, opinó Garrido.62-04

ARBIETRARIEDAD EN LA APROBACIÓN

Garrido insistió en que el rechazo del proyecto fue arbitrario, pese a haber presentado estudios ambientales que demostraban que la empresa buscaba hacerse cargo del impacto a cabalidad.

El presidente ejecutivo de Dominga, señaló que “si hay confianza y buena fe del mundo privado y público en el proyecto, es importante recalcar que sí existen maneras de preservar la biodiversidad existente en La Higuera. La idea es poder hacer converger el desarrollo con la preservación del medioambiente”, dijo.

Cabe destacar que el proyecto plantea la creación de un centro científico con gobernanza regional independiente de la industria, que genere conocimiento y sea vinculante con el Servicio de Evaluación Ambiental.

Fuente: Diario El Día/Daniela Paleo

