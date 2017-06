Perú-ICBC y Shougang acuerdan financiamiento para ampliación de planta en Marcona

ICBC aportará US$ 500 millones para la ampliacion de Marcona, lo que permitirá incrementar la producción anual hasta 3.5 millones de toneladas métricas de hierro.

El banco comercial mas grande de China, el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), firmó un contrato de financiamiento con Shougang Hierro Peru para la ampliación de su planta de procesamiento en Marcona, Ica, al sur de Lima, Perú, por US$ 500 millones.

El proyecto de ampliación de la mina de hierro a cargo de Shougang, permitirá incrementar la producción anual hasta 3.5 millones de toneladas métricas de hierro, con una inversión estimada de US$ 1,500 millones e iniciara operaciones a fines del 2018.

Tras Ia apertura en el año 2014 de ICBC Peru Bank, el primer banco de capitales chinos en establecerse en el Perú, ICBC ratifica su compromiso de largo plazo con el desarrollo del país y su confianza en Ia economía peruana.

Fuente: Gestión