Perú aspira a un crecimiento superior al 4% en su producción de oro y cobre

El ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, informó que el Perú aspira este año a lograr un crecimiento de 4% en la producción de sus dos principales minerales: el cobre y el oro.

“El estimado que tenemos en el Ministerio de Energía y Minas (MEM) sobre cuál debería ser el nivel de producción de cobre y de oro, durante este año, es que en ambos casos deberíamos estar con un crecimiento probablemente superior al 4%”,

Indicó que los precios internacionales del zinc están en un nivel importante, lo que favorecerá la producción de este mineral.

“El precio del oro se mantiene relativamente estable, en una banda entre US$ 1,100 y US$ 1,250, y el precio del cobre sí ha experimentado recuperación y está alrededor de US$ 2.60 por libra en los últimos meses”, dijo ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso.

En ese sentido, señaló que los “puntos más bajos” en los precios de ambos minerales ya son “cosa del pasado”.

“Esto nos permite indica que el sector de minerales, en la parte metálica, estaría contribuyendo de manera positiva al crecimiento (del PBI), sobre todo en la segunda mitad del año”, enfatizó.

Tamayo adelantó que el MEM está realizando un conjunto de modificaciones normativas para fomentar la exploración minera y apoyar directamente a cada uno de los proyectos mineros próximos a ejecutarse.

Fuente: Gestión

