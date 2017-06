Licitaciones: Gobierno evalúa que distribuidoras paguen parte de energía no inyectada

Se están analizando cláusulas de take or pay en los contratos de suministro, de manera que las distribuidoras paguen parte de la energía que las generadoras no suministran.

-Nuevos cambios a las licitaciones eléctricas para abastecer a los clientes regulados, se están analizando al interior del Gobierno.

Esto, de manera de flexibilizar aún más los contratos y con ello incidir en los precios ofertados por las distribuidoras.

Según comentaron desde la Comisión Nacional de Energía (CNE), dentro del análisis que se está realizando se evalúa licitar con distintos plazos. De esta manera, se lograría que no todos los contratos busquen la inyección de energía para los próximos cinco años, sino que algunos contratos comiencen a suministrar antes. Esto, con el objetivo de hacerse cargo de los cambios que experimenta el mercado en términos de demanda y revolución tecnológica.

“Uno de los temas que estamos evaluando es el plazo de antelación entre que se adjudica un contrato y se inyecta energía. A lo mejor, mecanismos más flexibles que puedan combinar contratos de largo plazo, con contratos de mediano plazo y corto plazo”, explica Andrés Romero, secretario ejecutivo de la CNE. Y añade que dado que una de las incertidumbres importantes que se están viendo a futuro es la proyección de demanda, porque va a haber generación distribuida, “una cuestión razonable es porque no contratamos hasta el 80% de la demanda y dejamos un 20% sujeto a un plazo más corto”, subraya.

Otro punto, sería establecer cláusulas de take or pay, similar a las que se utilizan en el mercado del gas y que obligan al comprador a pagar por la encomienda que se hace. Hoy, dicho sistema no se utiliza en las licitaciones eléctricas, lo que se traduce en un mayor riesgo para las generadoras, ya que aun cuando se adjudiquen un contrato, si la demanda no requiere la totalidad de la energía, no se suministra.

“Un mayor riesgo se traduce en precio ofertados más altos. Nosotros queremos balancear hasta cuánto riesgo le trasladamos a los clientes finales y cuánto a los generadores, de manera de tener el precio más óptimo. Entonces puede traer algún tipo de beneficio para los clientes finales que nosotros establezcamos algún tipo de take or pay”, dijo Romero.

Esto último ha generado reacciones opuestas en el sector. Si bien grandes generadores habían hecho público su interés por incorporar este tipo de cláusulas en los contratos, expertos anticipan que podría generar efectos adversos a los que se buscan, es decir, elevar los precios para el consumidor final. “Es un cambio más o menos dramático en el mercado eléctrico que se incorporasen cláusulas take or pay, que lo que van a hacer es aumentar los costos de los contratos”, comentó el socio de la consultora Systep, Hugh Rudnick.

