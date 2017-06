Colbún frena segunda etapa de termoeléctrica por US$ 850 millones

Central Santa María II, en Coronel:

Proyecto contaba con la aprobación del Servicio de Evaluación Ambiental y permisos sectoriales. Oposición de la comunidad fue el escollo.

La segunda etapa de la termoeléctrica Santa María, una central a carbón construida por Colbún en Coronel, no se hará.

El proyecto estaba aprobado por el Servicio de Evaluación Ambiental, y tenía luz verde para su desarrollo, pero se encontró con una fuerte oposición ciudadana en una comuna que ya cuenta con dos centrales de Enel, Bocamina I y Bocamina II, y la primera etapa de la iniciativa de Colbún, Santa María I, funcionando.

La noticia se dio a conocer ayer, a poco de cumplirse diez años de que se aprobara la iniciativa. Se trata de una inversión por US$ 850 millones y que inyectaría unos 350 MW al Sistema Interconectado Central.

El gerente general de la empresa, Thomas Keller, informó que después de un profundo análisis interno la compañía considera que no están dadas las condiciones ni de mercado ni sociales para ejecutar la iniciativa. “Nuestra visión del negocio integra el elemento social como parte importante de la estrategia de desarrollo. Mientras no tengamos la aceptación del proyecto por parte de la comunidad, encabezada por su máxima autoridad comunal, no vamos a seguir adelante con este proyecto”, dijo Keller.

Boris Chamorro, alcalde de esta comuna del Biobío, afirmó que “como representante de los vecinos de Coronel declaré desde un inicio que una nueva termoeléctrica no le hace bien a nuestra comuna”.

La comunidad había presentado varios recursos judiciales contra el proyecto, seis en total, ante distintas instancias. También se organizaron protestas.

“Valoramos la decisión de Colbún y que se recoja nuestra postura en este tema, lo cual refleja la importancia que esta empresa le otorga a la comunidad”, añadió el jefe edilicio.

De haber entrado en funcionamiento, la central Santa María II representaría un 4% de la capacidad de generación en el SIC. Pero que el proyecto se haya descartado no impactará en el suministro, afirmó Keller. “Actualmente, el mercado eléctrico está bien abastecido, con una oferta importante de energías de fuentes variables, y un lento crecimiento de la demanda”, indicó el directivo.

La primera etapa de la central se mantiene operando. Es una unidad, también a carbón, de 350 MW de capacidad.

