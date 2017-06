Pequeña minería devuelve créditos al Estado por primera vez desde 2010 por alza del cobre

Entre enero y abril de este año, las empresas han entregado unos US$2 millones al fisco como reembolso de los créditos de sustentación de precios otorgados a dicho sector. El año pasado, las compañías habían recibido US$33 millones mediante este mismo mecanismo.

Mejores perspectiva está trayendo el mercado del cobre para la pequeña minería. Es que tanto el precio del metal como los cambios regulatorios están siendo un aliciente para el sector, lo cual ya se esta traduciendo en que por primera vez en años, las pymes de la industria estén devolviéndole dineros al Estado.

Hasta abril de este año, la pequeña minería -que representa 6% de la producción total del país- había devuelto unos US$2 millones al fisco como consecuencia del reembolso de los créditos otorgados a dicho sector, préstamos que se enmarcan en la política de sustentación del precio.

Dicha devolución es la primera desde 2010, según una presentación realizada por Sonami. Y marca el inicio de la devolución de los créditos sectoriales otorgados entre 2015 y 2016, los que alcanzaron los US$56 millones como consecuencia de la baja del boom minero.

Sólo en 2016 se beneficiaron de dicho mecanismo 639 pequeños productores, a los cuales se les repartieron más de US$33 millones en sustentación; mientras que a ocho medianas mineras, se les entregó poco más de US$8 millones en créditos de sustentación.

Este año, el escenario cambió. En lo que va de 2017, el mercado se ha ido recuperando, y el promedio del metal rojo se ha ubicado en los US$2,60 la libra, levemente por encima del precio de largo plazo fijado durante el segundo semestre de 2016, de US$2,56, y posteriormente ratificado en mayo pasado.

Esto, ha impulsado la devolución de los créditos.

“Durante este año, el sector está devolviendo los fondos entregados, a raíz del alza que experimentó el precio del metal. Esta devolución comenzó el mes de enero, y continuó los siguientes meses. Se estima que entre enero y abril la devolución bordeó los US$2 millones”, comentó el presidente de la Sonami, Diego Hernández, durante una presentación realizada en el Senado durante la semana pasada.

“Los mineros han estado devolviendo créditos, pero no estrictamente porque el precio haya estado subiendo, sino por la fijación de precios futuros que hicimos a principio y mediados de año, que permite que el pequeño minero este viendo precios más altos que los precios de mercado”, complementó el vicepresidente Ejecutivo de Enami, Jaime Pérez de Arce. Añadiendo que, por lo tanto, la tarifa para los mineros ha sido superior a los US$2,56 que es el precio de sustentación. “El diferencial que va sobre esos precios es lo que han estado devolviendo”, subrayó.

La devolución de US$2 millones se da en base al mecanismo vigente hasta abril. Sin embargo, en mayo de este año éste fue modificado a petición de los mineros, que solicitaban que la devolución no dependiera de la colocación -momento en que se realiza la transacción- sino que del precio promedio mensual de mercado. Esto, ya que los mineros no se beneficiaban del alza del precio y estaban expuestos a los vaivenes. “A partir de mayo se llegó a un acuerdo con Hacienda de que para los efectos de la sustentación, ellos no se centren en el precio fijado, sino en los precios de mercado. Por lo tanto, si el precio de mercado está sobre Us$2,56 entonces los mineros devuelven, pero si con el precio de fijación están sobre US$2,56, no”, indicó Pérez de Arce.

Cabe recordar que por estos días está en tramitación un proyecto de ley que busca crear un fondo de sustentación para la pequeña minería, esto de modo de estandarizar la fijación de precios.

Más mineros

Según cifras de la Sonami, durante 2016 los productores de la pequeña minería alcanzaron su número más bajo en una década, con 786 mineros de cobre y oro. Asimismo, la producción de dicho segmento se redujo a las 55 mil toneladas, 38% por debajo del peak registrado en 2007.

Sin embargo, desde Enami están convencidos que dicha situación se revertirá este año. “Nosotros estamos convencido que estamos saliendo de la crisis, producto de esta nueva medida de sacar los precios fijados de la devolución del crédito. Los mineros van a tener a partir de mayo un incremento en su tarifa, van a ver mejores precios, y esperamos que se vaya reactivando las faenas mineras producto de una mejor tarifas”, comentó Pérez de Arce.

Fuente: Pulso/Constanza Valenzuela

Relacionada: