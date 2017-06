“Es una oportunidad convencerlas de que parte de esa capacidad futura se haga en Chile y no la hagan afuera”

La Sociedad Nacional de Minería decidió hacer un análisis de los últimos dos años del rubro y de sus posibilidades en el futuro. En ese sentido el presidente de la entidad, Diego Hernández es enfático y asegura que en temas, por ejemplo la explotación del litio, Chile tiene que apurarse, sino “vamos a quedar atrás” ante otros países como Argentina y Bolivia.

El ejecutivo también es crítico respecto del esfuerzo que ha realizado el gobierno y el Estado en cuanto a la atracción de nuevas inversiones tanto extranjeras como nacionales.

“Suponemos que la inversión va a llegar sola, y la inversión no va a llegar sola. Entonces el Estado tiene que hacer un esfuerzo regulatorio, tener una regulación más competitiva y hacer un esfuerzo específico para atraer la inversión en general”, dijo el representante de Sonami.

Llevamos dos años diciendo que hay que atraer nuevos inversionistas, pero ¿cuándo vamos a pasar de las palabras a la acción?

– Hoy día estamos en una situación donde ya tocamos fondo, y la cosa va a empezar a mejorar de a poco. Este año no creemos que ninguna empresa minera vaya a tomar la decisión de ningún proyecto de inversión a nivel mundial, pero sí hemos visto -como ya tocamos fondo y el precio ha reaccionado y tenemos mejor año que el año pasado- las empresas están más optimistas y ordenadas. Entonces están volviendo a mirar proyectos de desarrollo. Creemos que a partir de fines del próximo año, las empresas ya van a empezar a tomar decisiones y hemos visto cómo se están reactivando proyectos en sus etapas tempranas. Las empresas van a empezar a tomar decisiones de inversión, lo que nosotros decimos es que en Chile, todos hemos reaccionado, unos más rápido, otros menos; para enfrentar esta situación futura y para que los proyectos se hagan en Chile y no en otra parte.

¿Qué es lo que falta entonces?

– Lo que falta es que la regulación o la legislación que se aplica a la minería, sea más eficiente, que por ejemplo un permiso ambiental que hoy día demora cuatro años y medio en obtenerse, bueno se pueda demorar dos años, sin ser menos estrictos.

Ahora en Chile se abre una nueva oportunidad con la extracción del litio. En Atacama pasa que ya la empresa Hyundai Eng & Co ha manifestado su interés de realizar productos manufacturados. ¿Es esta la oportunidad que tiene Chile para tomar decisiones distintas a las que se tomaron con respecto al cobre?

– Puede ser. Es sin duda una oportunidad, si las empresas… A ver, el litio ha ido aumentando su consumo por el tema de las pilas y en el fondo, por el poder de almacenar energía y por eso tiene buenas perspectivas. Estas empresas están aumentando su capacidad de producción de productos del litio, y la idea es una oportunidad de convencerlas de que parte de esa capacidad futura se haga en Chile y no la hagan afuera y ofrecerles las condiciones para que lo puedan hacer acá. Yo creo que Corfo está trabajando en esa dirección y nos parece una buena política. Por otro lado no se debe limitar solamente la producción de litio a su manufactura, porque los proyectos se pueden realizar en otros países y si nosotros no nos apuramos vamos a quedar atrás.

En ese sentido, la gestión que ha hecho el gobierno en la aprobación de distintas leyes y los trámites que ha hecho Corfo para comenzar ya con la explotación del litio ¿están a tiempo?

– Están a tiempo, sí. Pero yo creo que eso es bastante aplicable a cómo lo ha hecho Corfo en las pertenencias a los derechos mineros de los que ellos son dueños. Han hecho algunos convenios nuevos para aumentar la capacidad productiva en el Salar de Atacama, pero en lo otros salares, que no son tan buenos como el que posee Corfo, yo creo que debería dejarse la libertad para que los que quieran, puedan desarrollar eso igual como se hace en cualquier otra sustancia mineral. Y hoy día el litio no se puede hacer porque el litio no es concesible, pero ya que el Estado tiene lo mejor en cuanto a yacimiento, hay que tener cuidado de que no se trabe el resto del desarrollo de otros posibles proyectos del litio y que se nos anticipen otros países como Argentina, Bolivia.

Diego Hernández, Presidente Sonami”

Fuente: Diario Atacama/Constanza R. Álvarez

